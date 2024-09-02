В Чувашии состоялись выборы в органы местного самоуправления

Голосовали и юбиляры, и молодожены

Три дня на выбор

По традиции последних лет голосование длилось три дня. Можно было не только прийти на избирательный участок, но и изъявить свою волю дистанционно — через систему ДЭГ (дистанционного электронного голосования) с компьютера или телефона. Для этого необходимо было подать электронное заявление на портале госуслуг до 2 сентября. Чувашия, к слову, вошла в число 25 российских регионов, где жители имели возможность сделать выбор в пользу того или иного кандидата через интернет. Из 150 тысяч избирателей в республике такую форму предпочли около 23 тысяч человек. По мнению председателя избиркома Чувашии Геннадия Федорова, показатель неплохой — все больше людей, в том числе старшего возраста, предпочитают голосовать удаленно, доверяют новым технологиям и пользуются ими для удобства и экономии времени.

Ровно в 8 утра в пятницу, в первый день голосования, в республике открылись все 188 избирательных участков. Вместе с членами комиссий на трехдневную вахту заступили и общественные наблюдатели. Все три дня они следили за соблюдением законности, честностью и прозрачностью на местах (не только на участках, но и при голосовании на дому и на выездах) и оперативно доводили информацию до Штаба общественного наблюдения.

Многие избиратели, к слову, старались выполнить свой гражданский долг уже в первые минуты работы участков в самый первый день голосования. Кто-то хотел освободить время на выходных, а кто-то, как житель села Большой Сундырь Анатолий Яковлев, привык не откладывать важные дела на потом. На следующий день после выборов у сельчанина был юбилей — 70 лет, вот он и проголосовал с утра пораньше, чтобы с чувством исполненного долга подготовиться к празднованию дня рождения.

Старшее поколение, как обычно, показало пример молодежи и в других муниципалитетах. Так, в числе первых сделала свой выбор 80-летняя ветеран из Шумерли Мария Запалова, 37 лет проработавшая швеей на местном предприятии. Мария Михайловна — избиратель ответственный, она не пропускает ни одни выборы. Такого же принципа придерживается 103-летняя Екатерина Ефимовна из поселка Калинино Алатырского округа. «Каждый голос имеет значение», — сказала она членам участковой избирательной комиссии, когда они заглянули к ней домой с прозрачным ящиком для бюллетеней.

Особенно радовались на участках семьям. Для многих день выборов — настоящий праздник, объединяющий поколения. Приходили мамы и папы с маленькими детьми, с бабушками и дедушками, молодожены и пары, справившие золотую свадьбу. Так, уже 57 лет идут по жизни рука об руку Галина и Михаил Семеновы — вместе пришли они и на выборы. А на один из участков в Шумерле в день свадьбы заглянули новобрачные. Вступая в законный брак, Илья и Ксения посчитали своим долгом поставить подписи не только в ЗАГСе, но еще и в бюллетенях. Не пропускают важное событие и в многодетной семье Кудрявцевых из Шумерли, в которой воспитываются 11 детей. Как рассказала мама, Мария Николаевна, старшие дети уже вправе голосовать, а младшие учатся у взрослых участвовать в жизни республики и страны и проявлять свою гражданскую позицию. По мнению родителей, мамы и папы собственным примером должны показывать детям, как это важно.

На участках — рабочая атмосфера

Активно голосовали и в других уголках республики. Так, в Чебоксарах центром избирательной кампании стал округ № 4. На одно место в горсобрание, освободившееся в связи с переходом Владимира Доброхотова на должность главы Чебоксар, претендовали шесть кандидатов. В выборах могли участвовать около 17 тысяч чебоксарцев, семь участков располагались в школах № 40, 41, 55 и лицее № 44. Чуть больше 1400 жителей округа предпочли проголосовать через систему ДЭГ, причем на три часа дня пятницы «галочку» в электронном бланке поставили уже 74% избирателей. В Алатыре борьбу за вакантные места вели 64 кандидата, в Канашском округе — 110.

В целом, как отмечают в Общественной палате Чувашии, на всех участках царила спокойная рабочая обстановка, нарушений не было. Так, общественный наблюдатель Наталия Федорова сообщала, что люди в основном приходили в хорошем настроении, интересовались, много ли проголосовало и обещали, что обязательно напомнят своим родственникам, друзьям и соседям, чтобы не забыли проголосовать.

«Было приятно видеть, что людям небезразличны выборы такого, казалось бы, невысокого уровня. Очень интересно было наблюдать за теми, кто голосовал впервые, кто-то делал это в свой день рождения. Так, один молодой человек сначала немного волновался, но после того, как опустил бюллетень в урну, все переживания пропали. А когда со значимым событием его поздравила председатель, обрадовался и улыбнулся», — рассказала наблюдатель о работе УИК № 626 в Канаше. Всего, к слову, за ходом выборов в республике следили 349 наблюдателей: 187 человек — от Общественной палаты, 91 — от кандидатов, 71 — от партий.

Все честно и справедливо

С итогов Единого дня голосования в понедельник утром началась планерка в Доме правительства. Как отметил Глава Чувашии Олег Николаев, несмотря на то, что выборы были не такие масштабные, как в других регионах, для республики они значимые. И в первую очередь — для жителей округов, проголосовавших за развитие своих территорий.

Как доложил председатель избиркома Чувашии Геннадий Федоров, кампания прошла в штатном режиме, без жалоб, которые могли бы повлиять на результаты голосования. «Выборы прошли чисто, честно, открыто и гласно, о чем свидетельствуют многочисленные наблюдатели, которые в онлайн-режиме предоставляли информацию с каждого участка», — проинформировал он.

Геннадий Федоров рассказал, что во всех округах выборы признаны альтернативными. Самая высокая конкуренция наблюдалась в Новочебоксарске и в Цивильском округе. В последнем два кандидата набрали одинаковое количество голосов — по 218. Победителем признали того, кто зарегистрировался первым — такова норма Закона Чувашии о выборах органов местного самоуправления. Вакантный мандат достался представителю «Справедливой России».

«Выборы признаны состоявшимися и действительными», — подытожил Геннадий Федоров. — Итоговые протоколы подписаны единогласно, и не было ни одного «особого мнения». Все 79 мандатов замещены. А мандаты распределились следующим образом: 67 — представителям «Единой России», 9 — кандидатам от партии «Справедливая Россия — за правду», 3 — самовыдвиженцам. Важно отметить, что в борьбе участвовали все шесть политических партий, представленных в Госсовете республики.

Что касается Чебоксар, избранным депутатом ЧГСД с результатом 60,97% признан кандидат от «Единой России» Андрей Шакулов. В Новочебоксарске по одномандатному округу № 11 победил Александр Фадеев, по округу № 12 — Андрей Андреев. Во вновь образованных Канашском, Алатырском и Шумерлинском округах Собрания депутатов сформированы в полном составе.

Председатель избиркома Чувашии поблагодарил всех за конструктивное взаимодействие, особо выделив сотрудников полиции, обеспечивших порядок и безопасность, а также членов Общественной палаты республики за качественный контроль.

Глава Чувашии особо отметил слаженную работу участников процесса и высокий уровень прошедшей выборной кампании. Несмотря на попытки вмешаться в ход дистанционного электронного голосования, система работала устойчиво — проблем для избирателей не было.

ДЕТАЛИ

Всего в голосовании приняли участие 75366 избирателей, что составляет 50,04% от их общего количества. 30499 человек сделали свой выбор в помещениях для голосования, 20493 — вне помещений, в том числе в ходе выездного голосования в 65 населенных пунктах — 5837 жителей республики.

Возможностями ДЭГ воспользовались 22992 человека (92,96% от числа избирателей, подавших заявление в Госуслугах). «Это высокий показатель в целом по России», — прокомментировали в избиркоме Чувашии. Наиболее активно дистанционно голосовали в Красночетайском, Моргаушском, Канашском округах. Невысокий уровень показали в Чебоксарах, Новочебоксарске и Цивильском округе. Максимальная явка по ДЭГ — 100% — в Ядринском округе.