Чувашия лидирует в ПФО по росту внешнеторгового оборота

С максимальным комфортом для экспортеров

По итогам полугодия в республике впервые после введения санкционных ограничений сальдо внешней торговли сложилось положительным и составило около 16 млн долларов США. Такие данные озвучены на заседании Экспортного совета при Главе Чувашии, где рассматривалась Стратегия обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности до 2030 года.

Объем экспорта — 222,3 млн долларов, импорта — 206,2 млн. При этом сальдо торгового баланса по итогам прошлого года было отрицательным и составило 205,9 млн долларов США. Республика на сегодня занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа по темпам роста внешнеторгового оборота и экспорта.

«Потенциал есть. И это радует», — сказал Глава Чувашии Олег Николаев. Доволен он и тем, что участниками внешнеэкономической деятельности все чаще становятся малые и средние предприятия, в том числе в сфере сельского хозяйства. По мнению руководителя региона, есть большой задел для того, чтобы активнее развивать это направление за счет использования федеральных инструментов, миссия которых — создать максимально комфортные условия для экспортеров.

Этой цели отвечает и упомянутая выше Стратегия, разработанная в соответствии с поручением Президента страны. Стоит глобальная задача — к 2030 году обеспечить прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети, обозначил Николаев. Для Чувашии этот показатель необходимо увеличить в 1,6 раза и довести до 440 млн долларов США. Объем экспорта должен вырасти на 70%: в сфере услуг — в 1,4 раза, по охвату стран — в 1,3 раза, по числу экспортеров малого и среднего бизнеса — в два раза.

По словам вице-премьера — руководителя Минэкономразвития республики Дмитрия Краснова, на сегодня 46% нашего экспорта — это продукция машиностроения, 23% — химия и около 20% — продовольственные товары и сельхозсырье. Практически все отправляемые на экспорт изделия — с высоким уровнем передела и добавленной стоимостью, а значит, эти деньги остаются в экономике региона, отметил министр. Торговыми партнерами Чувашии по итогам 2023 года стали 83 страны. Крупнейшие из них: Казахстан, Южная Африка, Беларусь, Китай, Узбекистан, Индия.

По данным Минэкономразвития, всего в республике экспортом сейчас занимаются 616 компаний, что в полтора раза больше, чем три года назад. Только в 2023 году впервые начали такую деятельность 104 региональные компании. По мнению Дмитрия Краснова, если крупный бизнес является локомотивом и обеспечивает большую часть в показателях роста экспорта, то малое и среднее предпринимательство отвечает за устойчивость положительной динамики и масштаб бизнес-связей.

Глава республики поручил направить силы на увеличение объема экспорта услуг, связанных с медицинским обслуживанием, получением образования, а также туристических, телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг.

Справка «СЧ» Сальдо — это остаток, разница между приходом и расходом. В экономике сравнивают объемы между экспортом и импортом. Если из страны вывозят больше товара, чем завозят — сальдо положительное. А когда импорт превышает экспорт — отрицательное. Положительное сальдо торгового баланса говорит о стабильной экономической обстановке.

Как доложил вице-премьер — руководитель регионального Минздрава Владимир Степанов, с 2019 года медпомощь в республике, без учета частных клиник, получили около 47 тыс. иностранцев на сумму 434 тыс. долларов. Наиболее востребованные направления у наших гостей — эндопротезирование суставов, микрохирургия глаза, стоматология, кардиология, акушерство и гинекология, а также санаторно-курортное лечение. Кстати, в декабре Минздрав Чувашии примет участие в международной выставке «MedTravelExpo» в Москве, которая станет отличной платформой для продвижения медтуризма нашего региона, рассказал Владимир Степанов.

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В поисках новых партнеров

В Алматы в 30-й раз стартовала международная и строительная выставка KazBuild. Как сообщили в Минэкономразвития Чувашии, в ней принимают участие 316 компаний из 26 стран, в том числе пять предприятий из нашей республики. Одни специализируются на производстве уличного игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, другие делают мебель, изготавливают вентиляционные системы, строят деревянные дома. Поездку для них организовал региональный Центр поддержки экспорта. На выставке предприятия смогут не только представить свою продукцию, но и найти партнеров. К примеру, по итогам прошлогоднего форума KazBuild производитель красок из Новочебоксарска начал поставлять свои товары в Казахстан, Узбекистан и Армению.