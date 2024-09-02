Река пополнилась царской рыбой

В Чебоксарское водохранилище выпущено более 4900 молодых особей стерляди.

Рыбьи новоселья в Волге организуют регулярно, так восполняются биологические ресурсы великой реки. В мероприятиях задействуют рыбоводные предприятия Поволжья, Подмосковья. В этот раз живую «рассаду» предоставил индивидуальный предприниматель. Теперь стерлядкам, вес каждой из которых не менее 5,5 граммов, предстоит обжиться в большой воде. Специалисты контролируют процесс. В выпуске стерляди в Волгу в центре Чебоксар, в районе Московской набережной, участвовали представители отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Чувашии Средневолжского ТУ Росрыболовства, а также сотрудники городского Управления ЖКХ и благоустройства.