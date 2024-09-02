Бизнес заявляет о себе

Центр поддержки экспорта Чувашии поможет начать поставки за границу чебоксарской компании по производству уличного игрового и спортивного оборудования, а также малых архитектурных форм.

Фирма «Атфорс» реализует свою продукцию в нескольких российских городах. Разработкой дизайна, проектированием и монтажом занимаются местные специалисты. Предприятие планирует расширять географию поставок, за содействием обратилось в региональный Центр поддержки экспорта. Сотрудничество с производителем налажено в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

«Мы уже разместили продукцию компании на одной из самых крупных электронных торговых площадок Alibaba. В начале сентября она сможет представить свои наработки на коллективном стенде «Чувашская Республика» на международной выставке KazBuild 2024 в Алматы. Так что в ближайшее время ждем заключение экспортных контрактов. Малые и средние предприятия Чувашии могут обратиться в центр «Мой бизнес», и мы подберем подходящие услуги для скорейшего выхода на экспорт», — говорит руководитель ЦПЭ Чувашии Артем Захаров.