Сентябрь позвал на уроки

Школы на селе городу не уступают.
Разноцветные стрелы гладиолусов, флаги и воздушные шары — ярко и солнечно было вчера на первой линейке нового учебного года в каждой школе республики. Отдохнувшие и загоревшие школяры спешили занять места за партами, а родители и педагоги с надеждой и радостью смотрели на повзрослевших мальчишек и девчонок. В добрый путь!
…Глядя на нарядных учеников Новоатайской школы Красночетайского округа, наверняка, вспоминал школьные годы и Глава Чувашии Олег Николаев. В День знаний он приехал сюда, чтобы лично поздравить с новым этапом в жизни ребят, их мам и пап, и учителей. Тем более что для самого Олега Алексеевича это учебное заведение — самое что ни на есть родное: почти сорок лет назад, в 1985-м, он окончил здесь восьмой класс, а потом продолжил учебу в строительном техникуме. С тех пор, конечно, школа заметно преобразилась, что сразу отметил руководитель республики. «Очень трепетно и волнительно быть здесь. Радует, что школа зажила новой жизнью», — восхитился он.
Школу, которой, кстати, в этом году исполнилось 106 лет, действительно, не узнать. Два года назад завершился масштабный капремонт — таких основательных перемен в стенах этого учебного заведения еще не видели. И теперь здесь красиво, уютно и современно. Школьный двор и прилегающую территорию благоустроили, обновили уличное освещение, оборудовали спортивные площадки с безопасным покрытием для детей всех возрастов, модернизировали все инженерные системы.
Но самое, пожалуй, главное изменение — учиться стало интереснее. Несколько лет назад в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» здесь открыли Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», где есть все для получения качественного образования. Кабинеты оснащены современными приборами, инструментами, ноутбуками. Ребята учатся работать с квадрокоптерами, оказывать первую помощь на реалистичных манекенах, осваивают IT-технологии, занимаются медиатворчеством, шахматами, пишут проекты. И все это — в небольшой сельской школе, что делает условия обучения ребят из глубинки почти такими же, как в городе.
Активно участвует Новоатайская школа и в проекте дополнительного образования «УПК-21». Вместе с «корочкой» об образовании здешние выпускники получают свидетельство о присвоении профессий швеи, мастера по ремонту сельскохозяйственных машин.
По доброй традиции на урок всех позвал первый звонок, и ребята разошлись по кабинетам. В этом учебном году, к слову, в школе сели за парты 91 ученик из 19 близлежащих деревень, пятеро — первоклашки. Большинство ребят доставляют на уроки из дома три школьных автобуса.
Прошелся по обновленным классам и пообщался с учителями и Олег Николаев. За чашечкой чая они обсудили волнующие педагогов вопросы. А ученикам родной школы Глава республики пожелал мечтать, старательно учиться, развиваться и не забывать, что все зависит от нас самих.
Успехов в новом учебном году руководитель республики пожелал в этот день и ученикам Большесундырской школы имени Василия Верендеева Моргаушского округа. Здесь звонок прозвенел для 390 ребятишек. Интересно, что в этом году в школе даже набрали два первых класса — А и Б, в честь малышей на торжественной линейке раздались самые громкие аплодисменты. Гостей ученики порадовали чтением стихов, песнями и танцами, познакомили с детскими объединениями и движениями. Но самым трогательным моментом, конечно, стал первый звонок, который по старой доброй традиции дали одиннадцатиклассник и первоклашка.
«Объединяйте усилия, помогайте друг другу и все у вас получится!» — напутствовал Глава республики на торжественной линейке. И с удовольствием принял приглашение ознакомиться со школой. «Современная, со всеми комфортными условиями — здесь есть все для разностороннего развития подрастающего поколения», — таким увидел учебное заведение руководитель региона. И школа, действительно, впечатляет. Так, с 2019 года в ее стенах работает Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В учебном заведении обновили спортзал, провели капремонт, благоустроили территорию. А какие активные ребята и педагоги! В школе есть свой медиацентр, действует первичное отделение Всероссийского движения «Юнармия», создан поисковый отряд имени М. Шуйцева и имеется еще множество организаций, работающих в интересах гармоничного развития детей и подростков. Кроме того, школа — методическая площадка «Российского движения школьников» и апробирует программу развития социальной активности младших школьников «Орлята России».
«Это то, что сегодня необходимо, чтобы дети развивались разносторонне, обладали самыми современными знаниями и навыками наряду с традиционными. Были физически здоровыми, а самое главное — крепко стояли на фундаменте наших традиций, памяти, мужества и подвига», — отметил Олег Николаев.
В такой творческой среде и учиться, и работать интересно.
В этом году у школьников, можно сказать, два праздничных дня по случаю начала учебного года: в воскресенье, 1 сентября, многие устроили праздник дома. А вчера в школах урокам дали официальный старт.
Фото Максима Васильева
Цифры
Более 150 тысяч школьников, из них 14 тысяч — первоклассников, приступили вчера к занятиям в школах Чувашии.
Между тем
Звонок, который очень ждали
По-настоящему праздничным День знаний выдался вчера для жителей микрорайона «Садовый» в Чебоксарах. Здесь, наконец, распахнула двери новая школа — самая большая в Чувашии. С радостным и долгожданным событием на торжественной линейке «новоселов» поздравил вице-премьер — полпред Чувашии при Президенте России Алексей Ладыков.
«Путь к открытию школы в «Садовом» был непростым! Ожидания, переживания родителей и учеников понятны. За последние три недели по поручению Главы Чувашии Олега Николаева проделана колоссальная работа, на территории образовательного учреждения был сформирован штаб. Ежедневно более ста рабочих, 15 подрядных организаций круглосуточно делали все, чтобы ребята могли прийти в комфортную и безопасную школу. В конце прошлой недели эксперты независимой организации провели обследование строительных конструкций. Сотрудники МЧС и испытательно-пожарной лаборатории провели проверку всех противопожарных систем и огнезащиты здания. Мы получили все необходимые заключения и допуски для образовательного процесса. В ближайшее время завершим оформление последних документов. Школа соответствует всем нормам безопасности», — порадовался за жителей Алексей Ладыков. Как ответственный за ввод в эксплуатацию школы, он поблагодарил всех, кто работал на результат — строителей, проектировщиков, контрольно-надзорные органы, МЧС Чувашии, директора и педагогический коллектив за слаженную командную работу.
Фото из телеграм-канала Алексея Ладыкова