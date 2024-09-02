Сентябрь позвал на уроки

Школы на селе городу не уступают.

Разноцветные стрелы гладиолусов, флаги и воздушные шары — ярко и солнечно было вчера на первой линейке нового учебного года в каждой школе республики. Отдохнувшие и загоревшие школяры спешили занять места за партами, а родители и педагоги с надеждой и радостью смотрели на повзрослевших мальчишек и девчонок. В добрый путь!

…Глядя на нарядных учеников Новоатайской школы Красночетайского округа, наверняка, вспоминал школьные годы и Глава Чувашии Олег Николаев. В День знаний он приехал сюда, чтобы лично поздравить с новым этапом в жизни ребят, их мам и пап, и учителей. Тем более что для самого Олега Алексеевича это учебное заведение — самое что ни на есть родное: почти сорок лет назад, в 1985-м, он окончил здесь восьмой класс, а потом продолжил учебу в строительном техникуме. С тех пор, конечно, школа заметно преобразилась, что сразу отметил руководитель республики. «Очень трепетно и волнительно быть здесь. Радует, что школа зажила новой жизнью», — восхитился он.

Школу, которой, кстати, в этом году исполнилось 106 лет, действительно, не узнать. Два года назад завершился масштабный капремонт — таких основательных перемен в стенах этого учебного заведения еще не видели. И теперь здесь красиво, уютно и современно. Школьный двор и прилегающую территорию благоустроили, обновили уличное освещение, оборудовали спортивные площадки с безопасным покрытием для детей всех возрастов, модернизировали все инженерные системы.

Но самое, пожалуй, главное изменение — учиться стало интереснее. Несколько лет назад в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» здесь открыли Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», где есть все для получения качественного образования. Кабинеты оснащены современными приборами, инструментами, ноутбуками. Ребята учатся работать с квадрокоптерами, оказывать первую помощь на реалистичных манекенах, осваивают IT-технологии, занимаются медиатворчеством, шахматами, пишут проекты. И все это — в небольшой сельской школе, что делает условия обучения ребят из глубинки почти такими же, как в городе.

Активно участвует Новоатайская школа и в проекте дополнительного образования «УПК-21». Вместе с «корочкой» об образовании здешние выпускники получают свидетельство о присвоении профессий швеи, мастера по ремонту сельскохозяйственных машин.

По доброй традиции на урок всех позвал первый звонок, и ребята разошлись по кабинетам. В этом учебном году, к слову, в школе сели за парты 91 ученик из 19 близлежащих деревень, пятеро — первоклашки. Большинство ребят доставляют на уроки из дома три школьных автобуса.

Прошелся по обновленным классам и пообщался с учителями и Олег Николаев. За чашечкой чая они обсудили волнующие педагогов вопросы. А ученикам родной школы Глава республики пожелал мечтать, старательно учиться, развиваться и не забывать, что все зависит от нас самих.

Успехов в новом учебном году руководитель республики пожелал в этот день и ученикам Большесундырской школы имени Василия Верендеева Моргаушского округа. Здесь звонок прозвенел для 390 ребятишек. Интересно, что в этом году в школе даже набрали два первых класса — А и Б, в честь малышей на торжественной линейке раздались самые громкие аплодисменты. Гостей ученики порадовали чтением стихов, песнями и танцами, познакомили с детскими объединениями и движениями. Но самым трогательным моментом, конечно, стал первый звонок, который по старой доброй традиции дали одиннадцатиклассник и первоклашка.

«Объединяйте усилия, помогайте друг другу и все у вас получится!» — напутствовал Глава республики на торжественной линейке. И с удовольствием принял приглашение ознакомиться со школой. «Современная, со всеми комфортными условиями — здесь есть все для разностороннего развития подрастающего поколения», — таким увидел учебное заведение руководитель региона. И школа, действительно, впечатляет. Так, с 2019 года в ее стенах работает Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В учебном заведении обновили спортзал, провели капремонт, благоустроили территорию. А какие активные ребята и педагоги! В школе есть свой медиацентр, действует первичное отделение Всероссийского движения «Юнармия», создан поисковый отряд имени М. Шуйцева и имеется еще множество организаций, работающих в интересах гармоничного развития детей и подростков. Кроме того, школа — методическая площадка «Российского движения школьников» и апробирует программу развития социальной активности младших школьников «Орлята России».

«Это то, что сегодня необходимо, чтобы дети развивались разносторонне, обладали самыми современными знаниями и навыками наряду с традиционными. Были физически здоровыми, а самое главное — крепко стояли на фундаменте наших традиций, памяти, мужества и подвига», — отметил Олег Николаев.

В такой творческой среде и учиться, и работать интересно.

В этом году у школьников, можно сказать, два праздничных дня по случаю начала учебного года: в воскресенье, 1 сентября, многие устроили праздник дома. А вчера в школах урокам дали официальный старт.

Фото Максима Васильева

Цифры Более 150 тысяч школьников, из них 14 тысяч — первоклассников, приступили вчера к занятиям в школах Чувашии.