Обратная связь в действии

Прямая линия Главы Чувашии Олега Николаева длилась 2 часа 5 минут. Трансляция велась по Национальному телевидению Чувашии, Национальному радио и «Тăван радио», в социальных сетях руководителя региона. В эфире он ответил на 34 вопроса. Всего же поступило более трехсот обращений и комментариев.

Дети сядут за парты

Чебоксарцы поделились беспокойством по поводу приостановления работы школы № 64 в микрорайоне «Садовый». «Я в курсе, волновались все — и родители, и директор», — сказал Глава Чувашии. Он сообщил, что школа практически готова к приему учеников. Обследования показали конструктивную устойчивость и безопасность здания. В течение лета городская администрация не смогла организовать процесс по устранению замечаний к возведенному объекту. Правительство Чувашии взяло на себя эту задачу. Был сформирован оперативный штаб, возглавил который полпред Чувашской Республики при Президенте РФ Алексей Ладыков. На сегодня вопрос решен. Остались буквально последние штрихи.

В целом школы республики к учебному году подготовлены. С 2022 года в стране действует программа модернизации системы образования, нацеленная на капитальный ремонт учреждений. А в Чувашии одноименная программа стартовала с 2021 года, подчеркнул руководитель региона. Она включает в себя комплексный подход к проведению капремонта, учитывающий общее состояние здания, коммуникации, ограждение, освещение, благоустройство, наличие спортивных объектов, антитеррористическую защищенность. «В течение этого года должно быть благоустроено 59 школ, — сообщил Олег Николаев. — Около десяти не смогли организовать должным образом работу». По этому факту инициированы служебные проверки.

Получили ответ и жители микрорайона «Университетский» в Чебоксарах. Новая школа распахнет свои двери для учеников ориентировочно во второй четверти. Но жителей республики беспокоит и ситуация с нехваткой учителей. «Мы уже сдвинули процесс и изменим ситуацию. В этом году видим достаточно хорошие цифры по целевой подготовке молодых кадров», — дал оптимистический прогноз Глава Чувашии. Работа должна вестись и на местах. Надо думать, находить варианты. Например, где-то задействовать дистанционное обучение, создавая образовательные кластеры вокруг сильной школы.

Слагаемые комфорта

Жители просигнализировали о несвоевременном вывозе мусора. В августе в Центр управления регионом поступило порядка 500 обращений из Канашского, Чебоксарского округов, Ленинского района Чебоксар. Глава Чувашии разъяснил ситуацию. За этот процесс отвечает региональный оператор ООО «Ситиматик». При заключении новых договоров с перевозчиками ТБО аукцион выиграло канашское предприятие. Оно взяло на себя обязательства вывозить мусор из столицы Чувашии, Чебоксарского муниципального округа, поселка Новые Лапсары. Но, по словам Олега Николаева, «шапка оказалась не по Сеньке» — не рассчитали силы. «Была проведена соответствующая работа. С подрядчиком, который не справился, договор расторгнут. За выходные залежи должны быть расчищены — работает максимальное количество спецтехники, а далее все выйдет на плановый режим», — подытожил руководитель региона. И добавил, что благодаря социальным сетям власти быстро узнают о проблемах, реагируют и оперативно исправляют ситуацию.

Сельчане озабочены состоянием водонапорных башен. С 2021 года в республике действует программа их модернизации. Регион обновил 500 таких конструкций. Однако должно быть организовано и их содержание. Взял на контроль Олег Николаев жалобу алатырца на недостаточное уличное освещение: «Обязательно разберемся». И напомнил, что это зона ответственности муниципалитета. По поводу обновления детских площадок во дворах, на состояние которых пожаловались некоторые жители, подсказал вариант — инициативное бюджетирование. В республике запущена программа ремонта дворов, финансируется создание межквартальных детских пространств, а дальше собственникам надо работать с муниципалитетами, в том числе через ТОСы.

Поддержим и словом, и делом

Ряд вопросов, адресованных Главе Чувашии, касался помощи участникам специальной военной операции на Украине и их семьям. В частности, люди интересовались финансовым обеспечением, оформлением бумаг. «Кто сталкивается с проблемами, может обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества». Для этого необязательно ехать в Чебоксары, где он расположен. Координаторы работают и на местах», — проинформировал Олег Николаев.

Есть и такой нюанс, как регистрация по месту жительства. Ее акцентировала супруга участника СВО, проживающая с детьми в Чувашии, в то время как ее муж прописан в Нижегородской области. «Неужели нельзя выделить детям горячее питание в школе?» — спросила женщина. И можно, и нужно, сказал Олег Алексеевич. Но за каждый бюджетный рубль надо отчитаться. В таких случаях необходим единый сервис, общая база данных с подтверждениями, откуда ушел в зону СВО конкретный боец. Разрозненно получать справки из воинских частей — задача сложная и небыстрая. Трудности снимутся, когда этот вопрос будет отработан с Минобороны.

В Чувашии немало делается в этом направлении, подчеркнул Глава региона. По мнению экспертов, наша республика среди лидеров по комплексной поддержке участников СВО и их семей. К примеру, помимо двухразового питания в школах, для учеников общеобразовательных организаций предусмотрены ежемесячные стипендии в 2 тыс. рублей. Дети могут бесплатно посещать учреждения дополнительного образования, физкультуры и спорта. Многодетным установлены выплаты на покупку школьной формы.

«Большие силы людей, предприятий, организаций Чувашии объединил фонд «Пĕрле», — отметил Олег Николаев. — Мы взаимодействуем с командованием, понимаем, какие потребности и в какой момент есть на передовой. Уже отправлено несколько десятков колонн с гуманитарным грузом, и до конца года будет столько же».

Три гумконвоя отправлены и в Курскую область, пострадавшую от атак соседнего недружественного государства. В Чувашию из тех краев прибыли 23 жителя — все меры поддержки, федеральной и региональной, им предоставляются. Когда ситуация разрешится, люди смогут вернуться домой. А тех, кто захочет остаться, Чувашия с радостью примет.

Ответ на вызовы времени

Интересовались жители республики и тем, насколько наш регион защищен от беспилотников. «По понятным причинам я не могу озвучить все моменты, — пояснил руководитель региона. — Но меры принимаются». Атаки в других регионах детально анализируются, способы защиты совершенствуются. Наращивается парк необходимого оборудования. Разработаны четкие алгоритмы взаимодействия соответствующих структур. Готовность реагировать на такие угрозы повышается.

Старые отремонтируем, новые построим

Волновало жителей республики состояние транспортных коммуникаций. Как рассказал Олег Николаев, в республике ежегодно диагностируются все дороги — с тем чтобы определить объемы ремонта. В ближайшие два года доля автодорог опорной сети в нормативном состоянии достигнет 65%, в Чебоксарской агломерации — 85%. Глава Чувашии дал развернутые ответы по указанным жителями адресам.

Чебоксарцы интересовались, когда все же отремонтируют Лапсарский проезд, который из муниципальной собственности теперь перешел в республиканскую. «В следующем году, — ответил Глава республики. — Хотя некоторые работы могут начаться уже в этом». Проектно-сметная документация должна пройти государственную экспертизу. Затем по конкурсу определят подрядчика. Планируется, что он сразу начнет заготовку инертных материалов и приступит к переустройству коммуникаций. «Денежные средства предусмотрены, чтобы начать работу. И в дальнейшем мы будем обеспечивать финансирование, чтобы сократить сроки выполнения», — добавил Глава региона.

Посетовали на пробки чебоксарские водители, живущие в «Новом городе». Будет ли строиться транспортная развязка, спрашивали они. И услышали то, что хотели: обязательно, она запланирована в мастер-плане Чебоксарской агломерации. К тому же часть транспортных потоков возьмет на себя дорога-дублер Марпосадского шоссе.

Обновляется участок автотрассы «Аниш» — от Урмарского поворота до поселка Урмары, в скором времени подрядчик приступит к укладке асфальта. А дорога «Ибреси — Канаш», которая активно использовалась при строительстве федеральной трассы М-12, — в первой очереди на восстановление. Сейчас она поддерживается в надлежащем состоянии, проводится ямочный ремонт, однако на более основательное обновление нужны средства. Всего остается восстановить около 120 км дорог. Проблема известна и на федеральном уровне. «Будем наращивать необходимую динамику для устранения проблем», — подытожил Олег Николаев.

«В село Русская Сорма Аликовского округа почти не ходят автобусы, говорят, дорога плохая», — рассказали о своей проблеме жители. Глава республики взял этот вопрос на карандаш. Чувашия каждый год увеличивает объемы дорожных работ и их финансирование. Все больше автотрасс приводится в нормативное состояние. Местные дороги можно обновить еще и совместными усилиями — по той же программе инициативного бюджетирования. Что же касается транспортного сообщения, то во все муниципалитеты рейсовые автобусы ходят, а дальше за это отвечают муниципальные власти.

Ожидаются новоселья

Из Канаша поступил вопрос: планируется ли в республике переселять жильцов из обветшавших домов? На него был дан ответ: такую возможность предоставит новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Программа стартует с января следующего года и охватит аварийное жилье, признанное таковым с 2017 по 2021 год. Порядок практически тот же: строится дом, люди переезжают, а отслужившее свой век жилье сносится — на его месте реализуются другие проекты развития территорий муниципального образования.

Массовость — залог рекордов

Олега Николаева спросили о дальнейшей судьбе футбольного клуба «Химик-Август». Команда отыграла один сезон и прекратила выступления — стала затратной для владельца. Спорт высших достижений должен подпитываться массовым спортом, считает Глава республики. Будущие чемпионы воспитываются с детства, поэтому в Чувашии создаются условия и для юных, начинающих игроков. В качестве успешного примера Олег Алексеевич привел поддержку «Химпромом» хоккейного клуба «Сокол». «Мы будем сотрудничать с предприятиями в этом направлении», — подчеркнул он. И с удовлетворением отметил, что число наших спортсменов, вошедших в российские сборные, удвоилось. Это говорит о том, что спорт высших достижений в республике развивается.

Питомцы без хозяев

На прямой линии были озвучены такие цифры: с начала этого года зафиксировано более 600 обращений к медикам — люди пострадали от укусов безнадзорных животных. «Собака бывает кусачей только от жизни собачей», — напомнил слова известной песни Олег Николаев.

Сейчас «беспризорников» отлавливают, стерилизуют и отпускают обратно, откуда забрали — все предусмотренные законодательством мероприятия проводятся. Что строить — школы или приюты для животных? Приоритеты очевидны. На возведение приютов в каждом муниципалитете просто нет средств. «И даже если построим, ветеринарных врачей не хватит», — заметил руководитель региона. Он напомнил, что в Шумерле горожане высказались против строительства пункта передержки — из-за напрасных опасений, что собак со всей республики после стерилизации выпустят в ближайшей округе.

Эту проблему возможно решить за счет ответственного отношения к животным, считает Глава региона. Ведь во многих случаях бродячие собаки были когда-то любимыми питомцами, и именно хозяева выставили их за дверь.

Внедряем современные технологии

На прямой линии была обозначена природоохранная тема. Олег Николаев перечислил основные направления. Якорным называют в республике проект «Родники Чувашии». У каждого источника появится свой паспорт, и на этой основе создадут цифровую карту родников. Общественный транспорт переводят на экологические рельсы: в этом году Чувашия закупает 153 троллейбуса разных видов.

Большая работа запущена в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В республике построят три мусоросортировочных комплекса — в Канашском, Батыревском и Моргаушском муниципальных округах. В Новочебоксарске планируют разместить опытную установку термолиза для переработки вторичных пластиковых отходов. Эти «хвосты» после переработки мусора раньше подлежали захоронению на полигоне. Если пилотный проект успешно себя покажет, его масштабируют на всю страну.

В рамках АПК «Безопасный город» внедрят систему экомониторинга. С ее помощью в городах Чебоксарской агломерации станут фиксировать все изменения в окружающей среде.

Фото телеграм-канала Главы Чувашии

Дословно ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашской Республики: «Очень ценю обратную связь, это четкий индикатор того, как жители республики оценивают результат деятельности регионального правительства, она показывает удовлетворенность людей, а также дальнейшее направление нашей работы. Но самое главное — важно дать ответ людям на вопросы, которые их волнуют, каждый житель должен быть услышанным, знать, что его проблемы не останутся без внимания».