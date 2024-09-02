Славные страницы родной эстафеты

От первых кроссов до чествования олимпийских чемпионов.

Как зарождалось одно из наиболее массовых спортивных событий республики, которое сейчас известно как легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия»? Сведения об основных вехах, интересных фактах и легендарных личностях, вписанных золотыми буквами в историю флагманских соревнований, собраны в брошюре «Эстафета всегда молода» знаменитого чувашского спортивного журналиста Юрия Плотникова. Кстати, Юрий Диомидович долгое время работал в «СЧ».

Первый старт флагманских соревнований состоялся 25 сентября 1932 года — забеги проходили на Красной площади. Погода была ненастной, но для истинных поклонников спорта — это не помеха. 31 мужчина и 7 женщин — представители трех организаций вели борьбу за переходящий приз — знамя газеты «Красная Чувашия».

Как у мужчин, так и у женщин первыми победителями стали динамовцы. Любопытно, но в 1932 и 1933 годах эстафеты не проводились, их заменяли легкоатлетические кроссы. Только в 1934 году соревнования обрели привычный формат. В довоенной истории чемпионами состязаний становились Виктор Юрганов (победитель первенства СССР по лыжным гонкам в 1937 году), легендарный стайер Тимофей Петров, погибший впоследствии на Великой Отечественной войне…

В 1941-1945 годах история нашей эстафеты прервалась. Но уже в 1946 году соревнования вернулись в календарь спортивных мероприятий Чувашии. «Хотя погода, как и в день первого пробега в 1932 году, выдалась ненастной, праздник состоялся», — акцентировал Юрий Плотников. В первом послевоенном старте выступили 235 бегунов, а уже в 1947 году за быстрые секунды боролись 380 физкультурников из 61 команды.

Эстафета постепенно расширяла горизонты. Тогда же стало прослеживаться лидерство ЧГПИ (Чувашского государственного педагогического института. — Прим. ред.). В первые три года после возобновления стартов у коллектива педагогов не было равных соперников. «Золотую» серию ЧГПИ прервала команда «Медик» в 1949 году — на Красной площади бежали уже более 600 человек.

Справка «СЧ»

Параллельно с эстафетой развивалось ведущее печатное издание республики. С 1 января 1952 года газета была переименована в «Советскую Чувашию».

Несмотря на упомянутое поражение педагогов, в 1957 году они отпраздновали 11-ю победу в соревнованиях. Знаменательное событие произошло в следующей версии эстафеты — ее главным судьей стал Герой Советского Союза, капитан крылатого теплохода Михаил Девятаев, вручавший призы самым быстрым любителям бега. Переходящее знамя в забеге завоевала команда общества «Буревестник», составленная из сильнейших бегунов пединститута и сельхозинститута.

В 1959 году состоялось важное изменение — соревнования обрели новый дом и «переехали» на Советскую площадь (площадь Республики. — Прим. ред.). Дебют выдался солнечным. Правда, результаты в основной группе, скорее всего, не удивили современников тех событий — ЧГПИ выиграл в 12-й раз.

Примечательно, что росло число команд. В эстафете «СЧ» 1966 года за призы состязаний сражался 131 коллектив — это был рекорд. А в основном зачете уже в 18-й раз победил пединститут.

К сведению В эстафете 1969 года Чебоксарская телестудия организовала прямую трансляцию с места событий, а репортаж вел Юрий Плотников. Еще одна интересная особенность — в том году призы вручал олимпийский чемпион Валериан Соколов.

В 1970-е число участников переваливало за одну тысячу. Появлялись коллективы из соседних регионов. Так, в 1974 году в эстафете выступила команда Ульяновского педагогического института, а позже бегуны из Арзамаса. За зрелищными стартами наблюдали иностранные журналисты из Венгрии — Янош Папп и Иштван Фазекаш.

В 1982 году эстафета совпала со Всесоюзным днем бега — в состязаниях участвовали более 200 команд. А уже в 1984-м в соревнованиях состоялся дебют за тракторостроителей будущей олимпийской чемпионки Валентины Егоровой. Также всегда с огромным желанием бежали на эстафете Алина Иванова, Елена Николаева. Стремительно приближались 1990-е.

«Помнится, как чествовали чемпионку Олимпиады Валентину Егорову, ее тренера Михаила Кузнецова, чемпионку мира 1991 года Алину Иванову на площади Ленина на открытии эстафеты 1992 года, — описывал Юрий Плотников. — Под звон бубенцов появилась вороная тройка, которая в сопровождении эскорта всадниц в парадных фраках привезла их к тысячам болельщиков…»

После теплого приема зрителей Алина Иванова в составе ЧГПИ вышла на трассу — результат не заставил себя ждать, пединститут одержал первую победу после четырехлетнего перерыва. А на следующий год на 55-й по счету эстафете присутствовал председатель комитета по физической культуре России Валерий Сысоев со своим заместителем — знаменитым легкоатлетом с мировым именем Игорем Тер-Ованесяном.

На протяжении всей истории соревнований с огромной любовью к своему детищу относились редакторы, ответственные секретари, коллектив штатных и общественных корреспондентов издания. Не зря профессиональный журналист, ветеран спорта Юрий Кириллов в одной из своих статей об эстафете подмечал: «Нужны такие состязания — видно, нельзя без них. Ведь они стали неотъемлемой частью нашего образа жизни, нашими праздниками. Если бы их не было, стоило бы выдумать». В 2002 году праздник бега прошел на стадионе «Спартак». Напоминаем, что последние годы Фестиваль спорта проходит на «Олимпийском». А это уже новая история эстафеты, но об этом мы расскажем в следующих номерах.

Приглашаем всех желающих стать частью грандиозного события, 86-й легкоатлетической эстафеты «СЧ», которая состоится 7 сентября!

Кстати Надежными друзьями эстафеты в разные годы являлись Николай Пуклаков, Анатолий Миллин, Аркадий Улангин, Валентина Егорова, Елена Николаева, Алина Иванова, Олег Андреев, Светлана Захарова, Ольга Егорова, Гиана Романова, Михаил Кузнецов, Валентин Давалов, Юрий Егоров, Николай Анисимов и другие великие спортсмены, тренеры, работники физической культуры и спорта Чувашии.

Спортсмены всегда сражались за победу до последних метров дистанции. 1936 год. Фото из архива редакции