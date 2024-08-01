Лицеистов взяла под крыло прокуратура

В Чувашии открывается все больше профильных классов, помогающих ребятам определиться с будущей профессией. Популярны инженерно-технические, медицинские и аграрные направления. А в чебоксарском лицее № 2 с нового учебного года появится еще и прокурорский класс.

Идею предложил прокурор Чувашии Эдуард Гиматов. И на днях было подписано соответствующее соглашение между возглавляемым им ведомством, региональным Минобразования, управлением образования Чебоксар и Чувашским госуниверситетом имени И.Н. Ульянова.

Пока речь идет о создании только одного «пилотного» класса с уклоном на юриспруденцию, отмечают в прокуратуре Чувашии. Для старшеклассников разработан специальный образовательный план. Кроме стандартных общеобразовательных предметов у школьников появятся дополнительные учебные дисциплины «Правоведение» и «Прокурорский надзор». Кроме того, юноши и девушки будут углубленно изучать русский язык, историю и обществознание.

К учебному процессу подключатся преподаватели Чувашского госуниверситета, действующие сотрудники и ветераны прокуратуры Чувашии. Запланированы выездные уроки в подразделения надзорного ведомства, правоохранительные организации, где школьники познакомятся с работой прокуроров, узнают, как проходят судебные заседания. Возможно, кто-то решит, что такое дело ему не по душе, а кому-то понравится, и ребята будут усиленно готовиться к ЕГЭ.

В прокуратуре уверены, профильное направление поможет выпускникам лучше подготовиться к экзаменам, заработать дополнительные баллы для поступления в вузы и претендовать на получение направлений для обучения в ведомственных учебных заведениях.

Соглашение об открытии прокурорского класса подписали ректор ЧувГУ Андрей Александров, прокурор Чувашии Эдуард Гиматов, министр образования Чувашии Дмитрий Захаров и начальник управления образования Чебоксар Алексей Лукшин. Фото cap.ru