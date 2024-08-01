Циферблат покажет

В Чувашии стартовало выборочное наблюдение за тем, как использует население суточный фонд времени.

Общероссийский опрос проходит раз в пять лет. Нынче он коснется 45 тыс. домохозяйств и продлится по 18 сентября. Интервьюеры имеют при себе перечень вопросов, паспорт и спецудостоверение. В Чувашии задействуют 448 домохозяйств в семи городах (Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь, Шумерля, Мариинский Посад, Цивильск) и 13 муниципальных округах. Сведения важны для разработки мер социально-демографической политики, оценки реализации нацпроектов и госпрограмм, сообщает Чувашстат. К слову, опрос 2019 года показал, что мужчины и женщины по-разному используют свое время. В будни на домашние дела у слабого пола уходит в среднем три с половиной часа в сутки, у сильного — полтора часа. Воспитанию детей женщины посвящают около одного часа, мужчины — менее 15 минут. В выходные дамы тратят в среднем четыре часа на общение и досуг, мужчины — более пяти часов. А вот на сон оба пола отводят около восьми часов по будням и на один час больше по выходным.