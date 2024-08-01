Дойдет молитва до святой

Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской прибыл в Чебоксары.

Святыню привезли во Введенский кафедральный собор в день отдания праздника Преображения Господня. У входа в храм ковчег встретили прихожане. Была совершена Божественная литургия, а по окончании — молебное пение. Приложиться к святым мощам можно до 6 сентября включительно. Старица Матрона Московская причислена к лику святых в 2004 году, сообщили в Чебоксарской епархии Чувашской митрополии. Однако еще до официальной канонизации к ней на могилу приходили тысячи людей со своими просьбами и печалями. Зафиксировано множество случаев благодатной помощи святой блаженной Матроны Московской.