Взяли два «серебра» и «бронзу»

Представители Чувашии завоевали награды на чемпионате России по спорту глухих в дисциплине «армрестлинг», который недавно завершился в Кургане. В престижных соревнованиях приняли участие 50 атлетов из 13 регионов страны. Отличную подготовку к турниру продемонстрировали Рамиль Гарифуллин и Николай Волков, взявшие «серебро» в весовых категориях 70 и 100 кг соответственно. На третью ступень пьедестала почета поднялся Дмитрий Кудряшов в весе 90 кг, сообщил в своем телеграм-канале министр спорта Чувашии Василий Петров.