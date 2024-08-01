МИХАИЛ МИШУСТИН,

председатель Правительства РФ:

«Мы завершаем формирование нового портфеля национальных проектов на следующую шестилетку. Назову важнейшие, на реализации которых должны быть сконцентрированы наши усилия. Это «Семья», «Инфраструктура для жизни», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети». Важно продолжить активное создание собственной техно- и производственной базы. Будем это делать в рамках национальных проектов «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Транспортная мобильность», «Новые технологии сбережения здоровья», «Беспилотные авиационные системы». Рост экономики должен сопровождаться увеличением благосостояния граждан и доходов предприятий, наращиванием инвестиций, а также решением вопроса дефицита кадров. На эти задачи нацелены национальные проекты «Эффективная и конкурентная экономика», «Кадры», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также «Туризм и гостеприимство».