От детской площадки до сельского клуба

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Все больше инициатив, направленных на улучшение облика сел и деревень, удается воплотить благодаря вкладу жителей, поддержке муниципалитетов и республики. Одни объекты уже готовы, по другим — работа только начинается.

Горячая пора сейчас в Шумерлинском округе. В селе Егоркино приступили к возведению детской спортивной площадки. Обустройство спортивного городка обойдется в 4,8 млн рублей. Большую часть средств на строительство выделила республика, порядка 1 млн рублей вложил округ, 145 тыс. рублей собрали селяне.

Начат ремонт водозаборного узла и внешних инженерных сетей водопровода в деревне Молгачкино. О проблемах с водой местные жители сообщали еще в прошлом году на прямой линии с Главой республики. Люди вынуждены были ездить с флягами в соседние деревни. Теперь надеются, что с помощью программы удастся решить наболевший вопрос.

Вот и культурную жизнь хотят наладить селяне. В поселке Мыслец, к примеру, по инициативе граждан возводят клуб. А в Русских Алгашах благоустраивают площадку вокруг «островка культуры», построенного еще в прошлом году. Деньги выделил муниципальный округ.

Опубликовано: 26 августа 2024 г.


Читайте также:

Благодаря эскроу счетам резко возросло количество заключенных договоров долевого участия
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
В Чувашии большие стройки будут планировать "пятилетками"
Деловые люди поделились печалями и проектами
Строители из Чувашии восстанавливали Ленинакан после землетрясения 1988 года
"Договорные" банкротства, "серый нал", эскроу: банкиры рассказали Ноздрякову и Аксакову о своих проб...
Строительство Центра хоккея в Чебоксарах близится к завершению
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.