От детской площадки до сельского клуба

Все больше инициатив, направленных на улучшение облика сел и деревень, удается воплотить благодаря вкладу жителей, поддержке муниципалитетов и республики. Одни объекты уже готовы, по другим — работа только начинается.

Горячая пора сейчас в Шумерлинском округе. В селе Егоркино приступили к возведению детской спортивной площадки. Обустройство спортивного городка обойдется в 4,8 млн рублей. Большую часть средств на строительство выделила республика, порядка 1 млн рублей вложил округ, 145 тыс. рублей собрали селяне.

Начат ремонт водозаборного узла и внешних инженерных сетей водопровода в деревне Молгачкино. О проблемах с водой местные жители сообщали еще в прошлом году на прямой линии с Главой республики. Люди вынуждены были ездить с флягами в соседние деревни. Теперь надеются, что с помощью программы удастся решить наболевший вопрос.

Вот и культурную жизнь хотят наладить селяне. В поселке Мыслец, к примеру, по инициативе граждан возводят клуб. А в Русских Алгашах благоустраивают площадку вокруг «островка культуры», построенного еще в прошлом году. Деньги выделил муниципальный округ.