29 августа состоится прямая линия с Главой Чувашии

В следующий четверг, 29 августа, в шесть вечера, Глава Чувашии Олег Николаев проведет прямую линию с жителями республики.

На вопросы он впервые ответит в формате спецпроекта «Ковалев разберется» — программы Национального телевидения Чувашии, съемочная группа которой работает над наиболее резонансными темами и проблемами.

Как сообщил Олег Николаев в своем телеграм-канале, вопросы принимаются уже сейчас. Их можно оставить в официальных аккаунтах Главы Чувашии в соцсетях, направить через платформу обратной связи на портале госуслуг или чат-бот «Ковалев разберется» в Телеграме.

В прямом эфире диалог с жителями будут транслировать на странице Главы республики ВКонтакте, на Национальном телевидении и Национальном радио Чувашии и на Таван радио. Текстовую версию мероприятия будут вести телеграм-каналы «Чувашинформ» и «Хыпар». А вчера во всех МФЦ республики специально для прямой линии можно было записать видеовопрос.

«С профильными ведомствами мы возьмем в работу каждое обращение», — заверил Олег Николаев.