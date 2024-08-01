В Канашском округе собирают шишки лиственницы

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сотрудники Тобурдановского участкового лесничества работают в эти дни на плантации лиственницы сибирской — уже припасено 400 кг ценного сырья.
По данным Минприроды республики, мероприятие это ежегодное, традиционно лесникам помогают местные школьники. Сначала собранный урожай шишек оценят специалисты Рослесозащиты — проведут пробные анализы, определят качество семян. Только после этого их отправят на переработку в шишкосушилку Канашского лесничества.
«Сбор шишек необходим для заготовки семян и проведения дальнейших лесовосстановительных мероприятий, а также пополнения семенного фонда. Приятно, что к подобным мероприятиям активно подключается молодежь. Это показывает их интерес к лесной отрасли и что им действительно небезразлично сохранение природы», — считает министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов.

Опубликовано: 21 августа 2024 г.


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