В Канашском округе собирают шишки лиственницы

Сотрудники Тобурдановского участкового лесничества работают в эти дни на плантации лиственницы сибирской — уже припасено 400 кг ценного сырья.

По данным Минприроды республики, мероприятие это ежегодное, традиционно лесникам помогают местные школьники. Сначала собранный урожай шишек оценят специалисты Рослесозащиты — проведут пробные анализы, определят качество семян. Только после этого их отправят на переработку в шишкосушилку Канашского лесничества.

«Сбор шишек необходим для заготовки семян и проведения дальнейших лесовосстановительных мероприятий, а также пополнения семенного фонда. Приятно, что к подобным мероприятиям активно подключается молодежь. Это показывает их интерес к лесной отрасли и что им действительно небезразлично сохранение природы», — считает министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов.