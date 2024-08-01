Опасная схема мошенничества: как дети становятся жертвами преступников

В последнее время мошенники активно привлекают детей к участию в преступных схемах, связанных с банковскими картами. Злоумышленники таким образом пытаются обналичить и перевести средства, полученные в результате мошеннических звонков, сообщают РИА «Новости».

«Мошенники создают целые сети так называемых «дропперов» из детей, которые, не осознавая всей серьезности ситуации, становятся соучастниками преступлений. Дети не всегда понимают, к чему могут привести такие действия», — поясняет директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

В материале издания эксперты подробно рассказывают о сути схемы и что нужно сделать, чтобы обезопасить свою семью.

Злоумышленники рассчитывают, что подростки падки на высокое вознаграждение за несложную работу. Они размещают в интернете объявления, где указывают привлекательные условия так называемой «подработки». После отклика на объявление злоумышленники просят ребенка сообщить данные своей банковской карты, объясняя, что на нее поступят деньги, которые затем нужно будет перевести на специальные указанные счета. За такую «услугу» подростку обещают определенный процент от суммы в виде вознаграждения.

Иногда мошенники идут еще дальше и требуют, чтобы дети передавали им доступы к банковским приложениям, что позволит полностью контролировать счета и осуществлять транзакции вообще без ведома владельца карты.

Таким образом, мошенники создают целые сети, так называемых, «дропперов» из детей, которые не осознают, что такие действия могут быть расценены как пособничество и привести к уголовной ответственности.

Эксперты дают несколько советов, как уберечь свою семью от подобных схем:

важно постоянно напоминать ребенку, что никому нельзя передавать данные банковской карты или давать доступ к банковскому приложению,

нужно постоянно разговаривать с подростком, объяснять, что любые предложения о «легком заработке» могут быть мошенничеством,

в случае обнаружения подозрительных предложений или фактов мошенничества, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы.

Необходимо быть бдительными и осторожными, чтобы защитить себя и своих близких от подобных преступных схем, подытоживают эксперты.