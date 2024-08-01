«АККОНД»: О тебе, любимый город!

Есть предприятия, деятельность которых неразрывно связана с историей целых городов, а то и регионов. Более того, нередко они, эти предприятия, становятся важной частью той движущей силы, которая предопределяет развитие того или иного города, создает его имидж. В нашем случае в числе таких смело можно назвать кондитерскую фабрику «АККОНД», которая давно стала визитной карточкой столицы Чувашии.

Мы вместе

При этом глубоко символично, что как раз в дни празднования 555-летнего юбилея г. Чебоксары фабрика отметила очередной день рождения — 17 августа ей исполнился 81 год. Причем эту дату, 17 августа 1943 года, без каких-либо оговорок можно считать и началом зарождения кондитерской отрасли в Чувашии. Но и это еще не все: 20 августа 70 лет исполняется генеральному директору фабрики Валерию Иванову, руководителю предприятия с 1987 года, который помимо званий заслуженного работника пищевой индустрии РФ, заслуженного работника промышленности ЧР, почетного гражданина Чувашии удостоен еще и звания почетного гражданина г. Чебоксары, — дата, согласитесь, тоже с намеком на то, что судьбы города и фабрики, ее людей переплелись воедино.

К юбилею Чебоксар фабрика выпустила праздничные упаковки с символикой 555-летия столицы Чувашии: наборы конфет с топовой продукцией фабрики «Московская набережная», «Вечерние Чебоксары», легендарная «Птица дивная» в подарочном формате. Плюс — специальная разработка для гостей Чебоксар, в чей туристический маршрут обязательно включен фирменный магазин «АККОНД», — набор сладостей в экоупаковке с чувашским орнаментом и сувенирной продукцией.

Безусловно, «АККОНД» принял активное участие в городских мероприятиях, посвященных 555-летию города, в том числе и чествовании трудовых коллективов ключевых чебоксарских предприятий.

Люди — наше достояние

А чествовать на кондитерской фабрике есть кого. Валерий Иванов, вспоминая годы начала своего руководства предприятием, с улыбкой говорит: «Если тогда кто-нибудь сказал бы мне, что спустя годы на фабрике будет работать 3 тыс. человек, я бы сильно удивился…» Именно столько сотрудников насчитывает сегодня коллектив под его началом — от только начинающей свой путь молодежи до ветеранов труда, отдавших десятки лет производству, много трудовых династий. А ведь еще, можно сказать, недавно персонал был в разы меньше — в 1989 году на фабрике работали 700 человек. С тех пор полку чебоксарских кондитеров только прибывало и прибывает.

Если кто-то скажет, что «АККОНД» привлекает людей только хорошей зарплатой, то он глубоко ошибается. Да, спору нет: она, зарплата, достойная. Но, как говорят, не ею единой. В общении с руководством предприятия красной нитью прослеживается трепетное отношение к людям, которых Валерий Николаевич называет «главным богатством фабрики — их трудом написана и пишется дальше славная история компании, им «АККОНД» обязан своими успехами». Чем и объясняется забота о них: комфортные условия труда, возможность карьерного роста, полный соцпакет…

Люди ценят стабильную работу предприятия, ставшего законодателем вкусов, являющегося одним из лидеров в отрасли. Современные линии, качественная продукция, которую знают и любят не только в Чувашии, России, но и за рубежом — работать в такой компании почетно и престижно. Большое внимание уделяется обеспечению преемственности поколений. «АККОНД» активно поддерживает корпоративную культуру: совместные мероприятия, сплачивающие коллектив, выезды для культурного досуга с семьями стали неотъемлемой частью жизни кондитеров. И этот год не стал исключением — работники фабрики готовят корпоративный выезд с более глубоким знакомством национальной культуры. Эти и другие преимущества работы на фабрике придают уверенности в завтрашнем дне, что имеет не меньшее значение, чем цифры в ведомости оплаты труда.

Ежегодно сотни новых работников пополняют дружные ряды чебоксарских кондитеров. Так было в прошлом юбилейном для предприятия году, не станет исключением и год текущий. Было бы желание стать частью дружной команды «АККОНД» и готовность добросовестным трудом внести лепту в ее успех — здесь любому найдется работа по душе, так как фабрика постоянно расширяет производство.

Чтобы мир стал лучше

Отрадно, что такое отношение к людям со стороны руководства компании распространяется и за пределы стен предприятия. Говоря о социальной ответственности бизнеса, Валерий Николаевич напоминает известное выражение: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Стремление не только зарабатывать, но и улучшать мир вокруг себя — такой принцип, считаю, должен стать основой любого бизнеса». Потому и выступает «АККОНД» неизменным партнером спортивных, культурных, других мероприятий.

В рамках празднования 555-летия города, к примеру, предприятие выступило генеральным партнером завершившегося недавно в Чебоксарах Всероссийского этапа детского Кубка России по шахматам «Шоколадный кубок». Турнир собрал юных шахматистов в Чувашии уже второй раз. Широк его географический охват — от северо-запада страны до Дальнего Востока. Плюс дети из Кыргызстана, Армении и других стран ближнего зарубежья.

Благодаря личной инициативе генерального директора «АККОНД» ребята смогли сыграть без турнирного взноса, который необходим во всех других этапах ДКР, и каждый участник получил памятные подарки. Для награждения призеров фабрикой была выпущена лимитированная серия шоколадных кубков из натурального темного шоколада на основе какао-масла и покрытых золотым пищевым красителем природного происхождения. Сладкие призы весом около 700 г отливали вручную — в каждый искусные мастера фабрики вложили частичку своей души. При температуре в помещении не выше 22 градусов они простоят невредимыми целый год. «Если, конечно, их обладатели сумеют так долго устоять от сладкого соблазна», — шутят кондитеры.

Производство с ростом

Юбилеи принято встречать еще и трудовыми успехами — с этим на кондитерской фабрике тоже все в порядке. Объем производимой продукции — с непременным ежегодным ростом. Ее мощности позволяют вырабатывать свыше 100 тыс. тонн продукции в год. Предприятие постоянно проводит серьезную работу по модернизации производственных линий, которых на фабрике более 50. И останавливаться на достигнутом не намерено.

— В планах — новые амбициозные проекты: модернизация оборудования и автоматизация процессов, инвестиции в современные производственные линии, расширение складских помещений, строительство нового производственного корпуса на 10 тыс. м2. Все это позволит увеличить мощности и объемы производства на фоне возрастающих потребностей рынка сбыта, в том числе зарубежного, и создать новые рабочие места, — подтвердил Валерий Иванов.

Экспорт тоже — с плюсом

Об экспортном потенциале стоит сказать более подробно. «АККОНД» — одна из ведущих кондитерских фабрик России — успешно сотрудничает с более чем 200 партнерами-дистрибьютерами по всей стране и за рубежом, крупнейший экспортер кондитерских изделий. У фабрики несколько десятков стран-партнеров за рубежом. В 2023 году она уверенно вошла в число лидеров по объему экспорта в Китай. Но то ли еще будет! «АККОНД» в активном поиске возможностей укрепления своих позиций на зарубежных рынках по всему миру. Сегодня пристальное внимание обращено на рынок ближнего зарубежья и стран тихоокеанского региона.

С этой целью на прошлой неделе специалисты предприятия приняли участие в крупнейшей 28-й выставке для агропромышленного комплекса в Юго-Восточной Азии «VietFood &Beverage-2024». Мероприятие ежегодно проходит в г. Хошимине, экономическом центре Вьетнама и охватывает все аспекты пищевой промышленности — от сельскохозяйственного производства и переработки продуктов до высокотехнологичных решений в области упаковки. С представителями ключевых дистрибьютеров со всех уголков мира — Вьетнама, Кореи, Польши, Австралии и других стран — обсуждались вопросы эффективной работы по развитию каналов продаж, вкусовые предпочтения и культурные особенности их стран, возможности развития деловых отношений на долгосрочной основе. Интерес, проявленный к экспозиции с чувашскими сладостями со стороны участников выставки, результаты переговоров с ними позволяют рассчитывать на расширение горизонтов экспорта за счет рынка стран Юго-Восточной Азии, обладающих огромным потенциалом и демонстрирующих активное развитие культуры потребления российской кондитерской продукции.

Молоко и не только

Фабрика развивает и собственный аграрный сектор. В Группу компаний входит сельскохозяйственный комплекс, находящийся в Янтиковском округе. Причину этого выбора Валерий Николаевич не скрывает: сам родом оттуда — вот и вкладывает в развитие малой родины внушительные инвестиции.

Цель оправдывает средства: холдинг перерабатывает до 100 тонн молока в сутки от коров с собственной фермы. Ассортимент натуральной молочной продукции под брендами «Гармония дня» и «От Красули» сегодня насчитывает более четырех десятков наименований полюбившейся потребителям продукции — от молока, сметаны и сливочного масла высокого качества до мягкого сыра, кисломолочных напитков и натуральных йогуртов. И сегодня АО «Фирма Акконд-агро» и ООО «АККОНДМОЛОКО», являясь крупнейшим и единственным комплексом полного цикла — от производства экологически чистых кормов и содержания современной фермы до переработки натурального молока, играют большую роль в развитии не только Янтиковского округа, но и всей Чувашии.

На ферме и молочном заводе постоянно создаются новые рабочие места, которые дают возможность жить и трудиться на родной земле людям разных поколений. Открыты карьерные перспективы и для молодежи округа. В сплоченном коллективе сельскохозяйственного холдинга немало профессионалов, которые посвятили родному предприятию долгие годы.

Коллектив кондитерской фабрики «АККОНД» и лично Валерий Иванов поздравляют Чебоксары, жителей города с замечательным юбилеем — 555-летием и желают горожанам крепкого здоровья, добра, мира и благополучия, а городу — дальнейших успехов, процветания и покорения новых высот!

И конечно же, особенно теплые слова генерального директора адресованы работникам фабрики «АККОНД»: