Октябрьский мост не стал ждать октября

Октябрьский мост почти сорок лет исправно служил, ежедневно принимая машины и напрямую соединяя юго-западный и северо-западный жилые массивы Чебоксар. И все это время капитально не ремонтировался, ограничиваясь лишь работами по текущему содержанию и косметической рихтовкой. И вот в преддверии своего красивого юбилея столица Чувашии получила объект с иголочки. Мост обновлен весь — основательно, от опор до асфальта.

Довольны и пассажиры, и водители. С прошлого года Октябрьский мост работал в полсилы. Сначала ремонтировали одну его сторону, затем вторую. А вчера машины пошли по всем его полосам — движение открыто в полном объеме. Отличный подарок горожанам к 555-летию Чебоксар!

«Эту большую работу мы ведем по поручению Президента России Владимира Путина — к концу 2024 года доля улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, должна составить 85 процентов», — отметил на торжественном открытии Глава Чувашии Олег Николаев. Он поблагодарил строителей за качественную добросовестную работу, с которой они справились досрочно.

Глава города Чебоксары Владимир Доброхотов уточнил, что по контракту Октябрьский мост должны были сдать к 30 октября. Однако подрядчик ООО «А.Элит-Групп» справился раньше на два с половиной месяца. Прямо на сданном объекте строителям вручали грамоты и благодарности.

На обновление этого сооружения в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ушло более 527 млн рублей.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году мы обновим и введем в эксплуатацию 4 моста. С 2024 по 2026 годы также запланирован капитальный ремонт Калининского и Гагаринского мостов города Чебоксары. Общая протяженность отремонтированных мостов составит более 400 погонных метров. На эти цели предусмотрено более 650 млн рублей. Выражаю уверенность, что мы и дальше успешно продолжим эту большую работу».

Строители подарили Октябрьскому мосту вторую жизнь. Теперь он обзавелся армокаркасом и адаптирован к увеличившимся нагрузкам — машин за почти сорок лет стало в разы больше, а на подходе Чебоксарская агломерация с ее динамикой и высокими темпами развития. Специалисты переоборудовали коммуникации, отремонтировали пролеты и опоры, мостовое полотно и асфальтовое покрытие. В ходе ремонта потребовались дополнительные работы. К примеру, износ ригеля на пятой опоре моста оказался слишком сильным. Пришлось повозиться, и ригель обрел новую бетонную «рубашку».

«Это уже добрая традиция — открывать важные объекты в преддверии Дня города», — заметил Председатель Государственного Совета Чувашии Леонид Черкесов. Не пожалел теплых слов и председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Чувашия отличается хорошими дорогами, — сказал он. — Благодаря Главе Чувашии и его команде привлекаются федеральные и вкладываются республиканские средства на развитие региона». Депутат Госдумы поделился, что буквально на днях посещал другие регионы. Сравнил и дороги — в нашу пользу! Однако много еще мест, где требуются умелые руки и хозяйский глаз.

«Исследования показали, что большинство мостов требуют реконструкции. Они были построены в прошлом веке, а ремонтные работы проводились в основном только по замене покрытия», — сказал Олег Николаев. Он подчеркнул, что обновление продолжится. На очереди — другие городские мосты, а также новые объекты в рамках реализации мастер-плана Чебоксарской агломерации.

И вот символическая круглая фишка на стойках перевернута: красный сменился зеленым — проезд открыт! Этого только и ждали троллейбусы, отмеченные логотипами «555» и «Город трудовой доблести» — отправиться в путь по полностью отремонтированному Октябрьскому мосту. Глава Чувашии Олег Николаев и другие официальные лица, участвовавшие в торжественной церемонии открытия, прошли в салон и первыми поехали по 14-му маршруту. Приняв на борт пассажиров, троллейбус тронулся с места с громким торжествующим гудком. А строителей пригласили к юбилейному баннеру с тремя пятерками — сделать общее фото на память.

Цифры и факты

Октябрьский мост в Чебоксарах был открыт 5 ноября 1985 года. Имеет четыре полосы, протяженность — 275 метров, ширина — 17,5 метра.

При ремонте моста в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» затрачено более 1600 кубометров монолитного бетона, окрашено свыше 17 тысяч квадратных метров конструкций, уложено порядка 6 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.