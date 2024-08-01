В День города в Чебоксарах изменят схему движения общественного транспорта

В связи с 555-летием города Чебоксары скорректирована схема движения общественного транспорта на время массовых мероприятий.

В праздничный день движение автобусов, троллейбусов и маршруток немного изменится. Так, 18 августа автобусы № 7, 7э, 15, 35, 41, 44, 45, 54 будут проезжать через улицы Энгельса и Ярославская, а далее по маршруту. Движение троллейбусов № 1 будет организовано по проспекту Яковлева, проспекту Мира, улице Калинина, улице Композиторов Воробьевых, затем по существующей схеме в прямом и обратном направлении. Четвертый троллейбус при движении из северо-западного района в сторону центральной части города будет перенаправлен на Президентский бульвар и улицу Федора Гладкова до остановки «Медицинский центр» (конечная троллейбусного маршрута № 21) и далее в обратном направлении.

Также с 19 часов межмуниципальный маршрут № 62 в прямом и обратном направлениях при движении из юго-западного района в сторону Новочебоксарска пройдет по проспекту Никольского, Московскому проспекту, улице Композиторов Воробьевых, улице Калинина и далее по существующей схеме.

Важно

Напоминаем, что в праздничные дни работа общественного транспорта будет продлена. 17 августа автобусы и троллейбусы будут выходить на маршруты до полуночи, 18 августа — до 1 часа ночи.