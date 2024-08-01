Кандидатуру Анатолия Аксакова поддержали и горожане, и депутаты

Звание «Почетный гражданин города Чебоксары» присвоено председателю комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

На получение звания в этом году претендовали девять человек — уважаемые чебоксарцы, внесшие значимый вклад в развитие и процветание столицы Чувашии. Лидером голосования на портале «Открытый город» стал депутат Госдумы РФ Анатолий Геннадьевич Аксаков. Его поддержали 50,46% участников опроса. Соответствующее решение на очередном 45-м заседании 9 августа приняли и депутаты Чебоксарского городского Собрания. Церемония чествования состоится в канун празднования 555-летнего юбилея столицы, 15 августа. Анатолию Аксакову вручат символические атрибуты — удостоверение, ленту, нагрудный знак. И в списке почетных граждан города, начиная с 1983 года, будет значиться 43 человека.