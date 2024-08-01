Газманов ищет таланты

Чувашия стала пилотным регионом проекта «РодникиЛаб». Проект, созданный известным певцом Олегом Газмановым, нацелен на поддержку юных артистов, которые создали или мечтают создать свою музыкальную группу. В сентябре команда из звездных музыкальных кураторов приедет в Чебоксары для проведения конкурсного отбора среди вокально-инструментальных групп (детей в возрасте от 7 до 17 лет) и талантливых школьников. А пока Министерство образования Чувашии направило приглашение и форму заявки для участия детей во все школы республики. Об этом сообщила в своем телеграм-канале депутат Госдумы Алла Салаева. И добавила, что в марте 2025 года музыкальные коллективы из других пилотных регионов — Воронежской и Томской областей — соберутся в Чебоксарах на двухдневный фестиваль.