МИХАИЛ МИШУСТИН,

председатель Правительства России:

«По поручению Президента РФ правительством принято решение о выделении Курской области 220 млн рублей на осуществление выплаты единовременной материальной помощи жителям региона, вынужденно покинувшим постоянное место проживания. Распоряжение учитывает необходимость безотлагательно оказать жителям Курской области поддержку, предоставив первичные средства на срочные расходы. Сейчас крайне важно обеспечить скоординированную работу всех федеральных, региональных и муниципальных органов власти, в том числе отслеживать, как организовано предоставление выплат людям в пунктах временного размещения. Ранее правительство выделило 1,8 млрд рублей на получение сертификатов на переселение жителей региона. Прорабатываются и другие меры поддержки».