Домостроительный комбинат «СУОР»: сохранить и приумножить

С 1964 года выпущено свыше 4 млн куб. м керамзитовой смеси, более 2,6 млн кв. м железобетонной продукции, введено в эксплуатацию 3 млн кв. м жилья, социальных и промышленных объектов. И все это — домостроительный комбинат «СУОР» — крупнейшее по своему направлению предприятие стройиндустрии региона, которому исполнилось 60 лет.

Готовые дома с конвейера

Инженер-технолог Татьяна Николаева любезно согласилась взять на себя роль гида — показать нам комбинат. Молодой специалист работает здесь всего-то два года, но за это время успела изучить производство. Правда, сама скромничает: «Каждый день узнаю что-то новое. Здесь люди доброжелательные — всегда поддержат, подскажут».

Начинаем экскурсию с арматурного цеха. Сетки собирает автомат: «Видите, как быстро сваривается арматура: раз — и готово. Волшебство!» Но самое интересное, конечно, в формовочном цехе № 10, где собирают стеновые панели, панели перекрытий и т.д. Можно сказать, отсюда выходит готовое здание. ДСК производит не только, скажем так, коробку будущего дома. Начиная от свай для фундамента и заканчивая материалами для благоустройства прилегающей к дому территории — все свое.

Стеновые панели для фасада выпускают в штукатурке и плитке. Причем плитку используют не абы какую, а качественную — от «Керама Марацци». Впрочем, строгий контроль качества здесь налажен на каждом этапе производства. В том числе — периодические испытания плит: «Нагружаем их по максимуму — плиты выдерживают… И ни одна плита без штампа ОТК на стройку не уходит».

«Заливаем изделие бетоном, вибрируем на форме и отвозим на заглажку — чтобы его поверхность была гладкая. Затем плита идет в сушку. В тепловой камере она пропаривается, что позволяет ускорить процесс — уже к следующему дню изделие получает требуемую прочность», — раскрывает секреты технологии Татьяна. Если разноцветную штукатурку наносят уже на готовое изделие, то плитка закладывается еще до заливки бетона. Ее раскладывают по специальным матрицам, что позволяет обеспечить точность заданного рисунка. Затем — арматурная сетка, бетон…

Фасадные плиты — трехслойные. Посередине — слой утеплителя, сочетающий в себе высокие теплоизоляционные свойства. Панель толщиной 330 мм обеспечит комфорт в доме даже в условиях северных регионов. Сохранением тепла стены обязаны и керамзиту, который используется для создания бетона. Он тоже собственного производства — материал экологически чистый и долговечный, будучи легким заполнителем, позволяет еще и облегчить дома, что в свою очередь сказывается на конечной смете строительства. Плюсов у панельного домостроения — множество. В том числе — высокая готовность поверхности изделий под отделочные работы. Но главное преимущество заключается в высокой скорости строительства — в четыре-пять раз быстрее кирпичного.

Новые горизонты

Поэтому высокий спрос, которым пользовалась и продолжает пользоваться продукция предприятия, вполне объясним. Крупнопанельными домами застроены родной для новочебоксарского ДСК город химиков, микрорайоны столицы республики, других населенных пунктов Чувашии. Причем дома, как вспоминает ветеран ДСК, бывший главный инженер предприятия Иван Юдин, возводились и за пределами республики — изделия для каркасного домостроения поставляли не только в соседние республики и области, но и в Подмосковье, другие регионы. Заслуги предприятия были отмечены государственной наградой — за высокие производственные показатели и освоение новых технологий комбинат в свое время был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Правда, нынче работы хватает и в родной республике — сегодня мощности новочебоксарских домостроителей востребованы для нужд самой компании. По словам директора комбината Сергея Ермолаева, начинается освоение новой территории в чебоксарском микрорайоне «Садовый», где в красивых и комфортных домах от СУОР уже проживают тысячи семей. Будет еще больше — «работы там еще лет на десять — гарантированная загрузка мощностей комбината на долгие годы вперед».

Потому, сохраняя традиции, комбинат стремится совершенствовать свои изделия, улучшить качество продукции. Для этого, безусловно, требуется модернизация производства, что также является одной из постоянных забот руководства предприятия. Как отметил главный инженер комбината Дмитрий Нягусев, в формовочном цехе установлены финские линии по производству наружных стеновых панелей, так же с использованием импортного оборудования модернизирован растворно-бетонный узел, открыт цех по производству конструкций из ПВХ и алюминия. Планами поделился и руководитель, директор холдинга «СУОР» Владимир Ермолаев — уже со сцены новочебоксарского ДК «Химик», где в прошлую пятницу коллектив ДСК совместил сразу два праздника — 60-летний юбилей предприятия и День строителя. Поздравив коллег с двойным праздником, особо отметив заслуги ветеранов предприятия, он напомнил, что в истории комбината были непростые годы, но, начиная с 2011 года, предприятие уверенно развивается, внедряет новые технологии, модернизирует производство:

— Освоение строительства из керамзитобетона позволило снизить общую массу дома на 30%, улучшить тепло- и шумоизоляцию зданий на 20%. За эти годы в закупку нового оборудования, техники вложено порядка 1 млрд рублей. Модернизация будет продолжена. Разработана проектно-сметная документация для обновления керамзитового производства — уже в октябре намерены подписать контракт с китайскими партнерами, которые поставят новое оборудование, что позволит нам нарастить производство керамзита до 150 тыс. кубов в год.

Средняя зарплата на комбинате составляет 74 тыс. рублей. В 2023 году ДСК в бюджеты всех уровней перечислил 541 млн рублей налогов — достойный вклад в развитие Новочебоксарска, республики. «Сегодня у предприятия нет кредитов, долгов по налогам — мы никому не должны, что укрепляет уверенность за наше будущее: мы будем строить хорошо, и дома будут совершенно другие — еще красивее и комфортнее», — заверил Владимир Федорович.

Есть такая профессия — строитель

На юбилей комбината приехал первый Президент Чувашии, сенатор Николай Федоров. Он поблагодарил Владимира Ермолаева и «его команду настоящих профессионалов, которые строят, развивают и оберегают». При этом особо отметил строительство МКР «Садовый» — «амбициозный проект, который был поддержан руководством страны и стал образцом для других субъектов».

Энвер Аблякимов, председатель Союза строителей Чувашии, напомнил славную историю ДСК, который стал пионером крупнопанельного домостроения в стране. Его дома так называемой 121-й серии, количество которых в разных городах исчисляется многими сотнями, были признаны лучшими по конструктивным и планировочным решениям. Коллектив предприятия поздравили также вице-спикер Госсовета Чувашии Ольга Петрова, глава города Максим Семенов, которые высоко оценили заслуги работников комбината.

Потому и награды — заслуженные. Большая группа сотрудников, в числе которых рабочие, специалисты, руководители подразделений предприятия — удостоена почетных грамот Госсовета, Минстроя, администрации города. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Владимир Аникин, Иван Юдин, Владимир Скосырский, Михаил Николаев, Николай Смирнов, Григорий Захаров — их тоже не забыли, пригласили на праздник, вручили памятные медали и подарки. Всех награжденных коллеги поздравили бурными аплодисментами. Эти люди гордо несут имя строителя, и с такими тружениками — влюбленными в свое дело, родной комбинат — ДСК «СУОР» обязательно достигнет новых высот.