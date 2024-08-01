Поощрят и спортсменов, и тренеров

Глава Чувашии Олег Николаев поздравил атлетов и тренеров с Днем физкультурника и пообещал увеличить финансовую поддержку

За пять лет число спортсменов республики в составе сборных России возросло почти в два раза — со 154 до 301 человека. Это рекорд! Наблюдается прогресс и в достижении спортивного результата. За первые шесть месяцев 2024 года представители Чувашии завоевали 1097 медалей на всероссийских и международных соревнованиях. Это уже больше, чем в 2019 году в целом, когда на счету наших атлетов было 1009 наград различного достоинства.

Такой позитивной информацией поделился Глава Чувашии Олег Николаев на встрече с ведущими спортсменами. Мероприятие состоялось в ледовом дворце «Чебоксары Арена» в преддверии Дня физкультурника. В нем также приняли участие тренеры-преподаватели, директора республиканских и муниципальных спортивных школ — от их подхода к делу зависит рост будущего чемпиона.

«Это хороший показатель, который подтверждает правильность наших действий и незыблемость истины: чем шире развит массовый спорт, тем больше результатов мы можем фиксировать в спорте высших достижений. Благодарю вас за успехи, которые вызывают очень приятные эмоции, мы наполняемся гордостью, вдохновением», — сказал руководитель региона, комментируя результаты Чувашии, достигнутые на различных соревнованиях.

В свою очередь министр физической культуры и спорта Василий Петров назвал достижения чувашских атлетов примером «трудолюбия, таланта и неукротимого спортивного духа». «На наших спортсменов равняются и их ставят в пример подрастающему поколению. Вместе формируем одну большую здоровую нацию, активно исполняя поручение Президента России — к 2030 году привлечь не менее 70% населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом», — подчеркнул Петров.

В ледовом дворце обсуждались и текущие проблемы, грамотное решение которых, как правило, и расчищает путь талантливого и трудолюбивого спортсмена к успеху. Поэтому министр и предложил провести эту встречу в формате диалога, где высказаться мог любой желающий. В основном все затронутые вопросы касались укрепления материально-технической базы, возможности выезжать на сборы, а также мотивации спортсменов.

Интересно было узнать позицию заслуженного тренера России по легкой атлетике Михаила Кузнецова. Среди тех, кого он воспитал, — чемпионка Олимпиады-1992 Валентина Егорова, чемпионка мира Алина Иванова, чемпионка Европы Юлия Зарипова. Михаил Павлович заглядывает на годы вперед и призывает мотивировать спортсменов, чтобы через несколько лет они уже смогли достойно представлять и республику, и страну на Олимпийских играх (куда к тому времени отечественных атлетов, надеемся, будут допускать безо всяких ограничений).

«Определить лучших во всех видах спорта и затем обращать на них пристальное внимание. К примеру, у меня сейчас есть две 20-летние девочки, ставшие призерами недавнего Кубка России в Чебоксарах. Они достойно сражаются наравне со взрослыми спортсменками и через четыре года будут первыми номерами с олимпийскими нормативами. По России таких легкоатлетов, кто выполнил олимпийский норматив, мало», — сказал Кузнецов. Он добавил также, что стоит задуматься о заработных платах тренерам, которые выращивают будущих титулованных спортсменов.

Глава Чувашии заверил: и спортсмены, и тренеры будут финансово поощрены на должном уровне. Об этом Олег Николаев также заявил и на чествовании представителей спортивной общественности республики в Доме правительства.

«Мы наращиваем финансовую поддержку спортсменов и тренеров. Эти меры направлены не только на то, чтобы обеспечить заработной платой тренеров, но и поощрять конкретные достижения единовременными выплатами, поддерживать во время выездов на соревнования или сборы», — подчеркнул Николаев.

Одна из мер — приравнять премии за успешное выступление на Играх стран БРИКС к чемпионатам мира. К слову, на недавно прошедших в Казани Играх БРИКС спортсмены из Чувашии завоевали шесть медалей — по три золотые и серебряные.

Кроме того, Николаев поручил существенно увеличить с 2025 года размер регионального гранта для спортивных федераций, сейчас он составляет 100 тыс. рублей.