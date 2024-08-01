Где в Чебоксарах можно попробовать еду космонавтов

Вдохновили планеты и люди

К 95-летию со дня рождения летчика-космонавта № 3 Андрияна Николаева, которое будет отмечаться 5 сентября, в Чувашском национальном музее при поддержке нацпроекта «Культура» открылась выставка «Это космос!». Это результат сотрудничества чувашских музейщиков с Московским мемориальным музеем космонавтики, чьи экспонаты составили основу экспозиции. Около ста предметов, представленных в Чебоксарах, не только позволят узнать, как покоряли просторы Вселенной первопроходцы, но и расскажут, на что вдохновила тема космоса художников и деятелей культуры.

Знакомство с выставкой начинается еще на чебоксарском Арбате — вдоль пешеходной улицы на стендах «Я чувствовал дыхание планеты…» запечатлены моменты из жизни чувашского «Сокола» Андрияна Николаева. А в фотозоне у входа в музейно-выставочный центр каждый может ощутить себя в невесомости. Еще одно место для ярких снимков — фотозона по мотивам чувашской легенды «Девушка на Луне». Как в шутку объяснила коллегам из Москвы директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова, музейщики верят, что именно чуваши, согласно сказанию, были первыми в космосе.

Несмотря на то что выставка главным образом посвящена Андрияну Григорьевичу, она не только о космосе. Она об искусстве, о культуре. Как отметила Ирина Меньшикова, цифры и факты о космонавте номер три для организаторов не были самоцелью, тем более что биографию Андрияна Николаева в нашей республике знает чуть ли не каждый школьник. «Вместе с Мемориальным музеем космонавтики Москвы мы решили показать, на что вдохновляет космос тех, кто занимается наукой или творчеством», — отметила директор музея. Так, наряду с образцами первых космических аппаратов в залах представлены полотна художников, авторские куклы, удивительные ювелирные изделия — браслет «Среди звезд», брошь и серьги «Крылья Родины», кулон «Первый спутник»…

Открыла выставку министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова. А первую эксклюзивную экскурсию для посетителей, в числе которых были школьники из отряда юных космонавтов чебоксарской школы № 10, провел куратор выставки заместитель директора по научной работе Музея космонавтики Москвы Вячеслав Климентов. Столичные музейщики, к слову, остались очень довольны тем, как получилась выставка в Чебоксарах. Особенно впечатлили их интерьеры старинного особняка купца Ефремова, в которых расположилась экспозиция. Деревянный резной шкаф в зале, лепнина неожиданным образом «совпали» с космическими атрибутами, будто в одной точке соединилось прошлое и будущее. Кстати, ради модели спутника в помещении даже пришлось снять массивную музейную люстру, чего раньше на памяти сотрудников Национального музея никогда не было.

Но не только уникальный спутник вызывает интерес. Особенно когда слышишь историю из уст замечательного рассказчика Вячеслава Климентова. Например, модель космического корабля «Восход-2». Именно на нем Алексей Леонов впервые в мире вышел в открытый космос. У аппарата — необычная выходная камера, и космонавту важно было вернуться назад при определенном положении тела. Алексей Архипович проделал это не так, как того требовали инструкции, но, к счастью, все сложилось удачно. А когда у него спросили, как ему удалось, он ответил: «Хочешь жить, умей вертеться». Привлекает внимание и реальный костюм актрисы Юлии Пересильд, в котором она играла в фильме «Вызов» — первом, снятом на орбите. Рядом — вещмешок с надписью маркером «Пересильд Ю. Личные вещи», а в руке манекена — маленькая вязаная игрушка. Но только на первый взгляд кажется, что это игрушка. Как объяснил Вячеслав Климентов, когда космонавты отправляются в космос, каждый берет так называемый индикатор невесомости. Как правило, предмет делают вручную или дарят космонавтам дети.

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии: «Чувашия очень гордится, что именно уроженец нашей республики стал космонавтом номер три. Удивительно обаятельный, удивительно скромный, удивительно трудолюбивый человек, который трепетно относился к своей малой родине. Мы благодарим Музей космонавтики, конечно, наш Мемориальный комплекс (летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева в селе Шоршелы), Национальный музей за возможность, которую они предоставили жителям и гостям республики: погрузиться в космос, прикоснуться к этому великому человеку и к этой масштабной теме. Я уверена, что каждый найдет здесь то, что затронет душу, заинтересует космосом и заставит задуматься, как много сделала наша страна в этой сфере. Мы, несомненно, продолжим сотрудничество с Музеем космонавтики Москвы, и у нас впереди новые яркие проекты».

В космическом корабле он выполняет вполне конкретную функцию: по нему люди на борту определяют, что они в невесомости. У Юлии Пересильд — он в виде синего галчонка (по названию одноименного фонда актрисы для помощи детям). А у Андрияна Николаева в качестве индикатора невесомости была кукла-матрешка «Аленка» в чувашском наряде. Копию фигурки, кстати, тоже можно увидеть на выставке. Ее предоставил Мемориальный комплекс в селе Шоршелы. Весь свой космический путь, к слову, актриса описала в книге «Это космос, детка!».

Художников звездная тема вдохновила на создание удивительно реалистичных кукол. Гагарин, шагающий докладывать о выполнении полета, Циолковский, советский инженер Кондратюк… В фигурке Гагарина, кстати, художница запечатлела забавный момент из жизни первого космонавта. «На пути Гагарин случайно замечает, что у него развязался шнурок на ботинке. Сотни камер, весь мир смотрит, он идет к руководителю страны докладывать, а шнурок развязан… Мысль только одна — как бы не упасть. Но первый космонавт, конечно, не упал», — напомнили случай на экскурсии. Среди других музейных предметов также — фотографии, редкие марки и спичечные этикетки, монеты, значки и многое другое.

А для полного погружения в космос на выставке есть интерактивы: можно понаблюдать за звездным небом в мобильном планетарии или продегустировать космическое питание. Предпочтения на орбите, к слову, такие же, как на Земле. В тюбиках — торт «Москва», бургер, картошка фри, нагетсы и даже шаурма с курицей. По вкусу космические продукты почти не отличаются от привычных, разве что на вид не совсем обычны — как паста.

Между тем

Тропой Андрияна

Ко дню рождения Андрияна Николаева на его родине, в селе Шоршелы, преобразился музейный сад. Теперь среди фруктовых деревьев можно увидеть макеты планет Солнечной системы. Готовится в Мемориальном комплексе летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева и новый туристический маршрут — «Тропа Андрияна» продолжительностью более 20 км. Она будет практически полностью повторять путь, которым ходил пешком Андриян Николаев из дома в техникум в Мариинском Посаде. Туристы, как и юный Андриян, пройдут по тем же тропкам — места в тех краях замечательные. Одновременно можно будет изучить флору и фауну Чувашии. Исходной точкой маршрута предполагается сделать церковь в Шоршелах, где крестили Андрияна Григорьевича.