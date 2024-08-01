ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«Традиционно у нас с Беларусью крепкие отношения в разных сферах, например, в химии, машиностроении и сельском хозяйстве. Сейчас также набирает обороты ИТ-сектор. Нашей задачей стало закрепление традиционных направлений и поиск новых. Как заметил во время встречи Александр Григорьевич Лукашенко, отношения между Беларусью и Чувашской Республикой являются очень перспективными. Мы знаем, что Беларусь сохранила хорошие селекционные компетенции. У нас тоже есть успехи, в частности,

в выращивании картофеля. Наших коллег также заинтересовало направление хмелеводства, в чем Чувашия традиционно сильна — она является одним из мировых центров производства этого продукта и единственным регионом в стране, который имеет более сотни патентов по производству хмеля».

(Из интервью газете «Коммерсант»)