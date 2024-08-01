В республике разрабатывают новую экологическую тропу

Почувствовать дыхание леса

Нет человека, равнодушного к красотам природы. Неудивительно, что «зеленый туризм» становится все более популярным в современном мире. Вопрос развития этого направления актуален и для нашей республики. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашии Елена Дымза недавно посетила Канашское лесничество, где в ближайшее время будет создан экологический маршрут.

Он пройдет через единственную в республике плантацию сибирской лиственницы и питомник, где выращивают древесные и кустарниковые породы. Предусмотрены два варианта тропы: короткий, который завершится у питомника, и более длинный — здесь можно будет увидеть гигантские липы и чистый светлый березняк без примесей других пород, дубовые насаждения, осинники.

В дальнейшем планируется создать экотропы на территории всех лесничеств Минприроды Чувашии. Эти маршруты будут знакомить посетителей с местными живописными достопримечательностями и восстановленными участками с молодыми саженцами, высаженными в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

«В настоящий момент в республике разрабатываются первые маршруты и экологические тропы в государственных природных заказниках в Цивильском муниципальном округе и в черте Алатыря.

Протяженность маршрутов — 0,7 и 3,5 км. Посетители экотроп смогут увидеть и познакомиться с образом жизни обитателей заказников — сурков и водоплавающих птиц. Это, как я считаю, поспособствует не только повышению интереса наших граждан к теме экологии, но и развитию в республике туризма в целом», — отметил министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмир Бедертдинов.

А пока любители природы могут отправиться в Национальный парк «Чаваш вармане», где для туристов и гостей республики разработано пять экотроп: «Тайны чувашского леса», «Эко-невидаль», «Авалл?х ал?кн? у?са», «У медведя во бору» и «Травкина премудрость». Каждый из маршрутов обещает удивить и подарить незабываемые впечатления.

Елена Дымза считает, что экотропы должны быть в каждом округе. Фото Минприроды Чувашии