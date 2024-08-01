АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Госдумы России:

«Наша страна всегда была и остается родиной изобретателей, прорывных научных решений. По итогам национального проекта «Наука и университеты» за 2023 год Россия занимает 9-е место в мире по объему научных исследований и разработок, а также 16-е место по объему НИОКР в сфере высшего образования. И здесь актуальным вопросом является закрепление статуса «молодого специалиста». По итогам «правительственного часа» с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, решили, что в Государственной Думе будет создана рабочая группа совместно с Министерством науки по закреплению этого статуса, определению мер поддержки и социальных гарантий для молодых специалистов».