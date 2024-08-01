Территорию столицы очищают от незаконных строений

Гаражи в бурьяне

Не первый год в Чебоксарах борются с незаконно установленными металлическими гаражами, занимающими городские земли. Документов на них у владельцев стихийных построек нет, да и арендные взносы, как правило, никто не платит. Недавно такие самовольные строения снесли по улице Энтузиастов и за бывшим Домом кино у рощи Гузовского. Теперь освободить территорию городские власти намерены в районе домов №№ 14 и 19 по улице Афанасьева.

Уже никто и не вспомнит, в каком году здесь появились железные гаражи. По одному из предположений, когда-то их предоставляли работникам располагавшегося рядом кирпичного завода. За десятки лет земля на краю оврага у Волги обросла самыми разными металлическими коробками, и сейчас на двух участках насчитывается около 190 некапитальных конструкций. Площадь, которую они занимают, — почти гектар городской земли. На фоне соседних новеньких многоэтажек место выглядит мрачновато: старые ржавые гаражи, бурьян, мусор… А прямо за гаражами проходит теплотрасса. Из-за построек доступ к ней затруднен, что мешает своевременному обслуживанию и ремонту важного объекта.

Еще в июне представители городской администрации предупредили владельцев строений — надо добровольно демонтировать гаражи и вывезти имущество. Однако требование выполнили единицы. Для складирования хлама у гаражей даже поставили бункер для строительного мусора, но он так и остался незаполненным — большинство хозяев уведомление проигнорировали. Чего не скажешь о скупщиках металлолома. Почти на каждой железной двери можно увидеть объявление со словами «куплю, перевезу гараж». Правда, как жалуются владельцы, цену перекупщики предлагают совсем низкую: от силы 15 тысяч, а вывоз обойдется в несколько раз дороже. Вот и не спешат с хозяйством расставаться.

А на днях с собственниками самовольно занимаемой земли работники Чебоксарской администрации и Дирекции по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств попытались найти общий язык, организовав встречу прямо у гаражного «кооператива». Если одна сторона была непреклонна («однозначно — снос»), то вторая — ждала встречных предложений. Например, компенсацию за гараж, а кто-то готов был выкупить землю за разумные деньги.

«В других городах что придумали: на месте гаражей сделали хозблоки, чтобы люди хранили велосипеды, лыжи, другие вещи. И все довольны», — высказали пожелание владельцы железных построек. Без гаража, по их мнению, в хозяйстве туго: в маленькой квартире хранить садовый или спортивный инвентарь негде, а в подъезде или на балконе — не разрешают. «А машину куда ставить? — вступил в разговор еще один хозяин гаража. — Во дворах все забито. Зима начнется, ни пожарные, ни «скорая» не проедут».

ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВ,

заместитель руководителя управы по Московскому району администрации города Чебоксары: «В городе ведется планомерная работа по сносу незаконно установленных металлических гаражей. В этом году только на территории Московского района будет снесено 244 гаража. Сейчас ведутся переговоры с жителями и собственниками гаражей, установленных по улице Афанасьева. Эта работа продолжится и в следующем году».

В качестве альтернативы владельцам предложили рассмотреть места под гаражи в кооперативе на Канашском шоссе, в районе Альгешево, но пришедших на встречу такая идея не вдохновила — слишком далеко. «Порядок надо навести, никто не против, — поделился мнением один из владельцев Юрий Наумов. — Гаражи здесь уже 50 лет стоят. Мне вот от родителей достался, я бы не сказал, что он незаконный. Хотелось бы, чтобы договоренность была между нами и городом». «Это место можно облагородить, а если кому кажется, что вид неприглядный — поставить забор. Собственники возражать не будут. Еще вариант — установить хозблоки», — поддержала владелица гаража по имени Людмила.

Впрочем, не всех жителей близлежащих домов устраивает соседство с гаражами. «Все это так или иначе надо убирать. Конечно, для тех, кто владеет ими, неудобно, но город растет — сносятся не только гаражи, но и дома, поэтому в таком виде не должно оставаться», — выступил один из жильцов дома рядом с гаражами.

К слову, освободить землю от построек их хозяев обязали до 19 августа. В дальнейшем к выполнению этой работы привлекут подрядчика, с которым городская администрация заключила соглашение. Подрядчик обязуется не только демонтировать и вывезти самовольно размещенные объекты, но и благоустроить высвободившуюся территорию: засыпать погреба, если они были, разровнять землю, озеленить.

В Чебоксарах, кстати, есть немало примеров, когда вместо гаражей, возведенных на самовольно занятой земле, появлялись полезные пространства. Так, на месте нового дома по улице Башмачникова, жилье в котором получили переселенцы, еще недавно располагались незаконные гаражи. А несколько лет назад на дворовой территории по бульвару Миттова, также ранее занятой гаражами, построили благоустроенную детскую площадку. Появлялись на месте гаражных «шанхаев» и целые микрорайоны, например, «Финская долина».

Каким именно образом будет использоваться участок в районе улицы Афанасьева, пока не сообщается. Но, как отмечают в администрации города, его обязательно вовлекут в хозяйственный оборот. По словам заместителя руководителя управы по Московскому району администрации Чебоксар Юрия Константинова, участок благоустроят, передадут в аренду или на торги. К слову, вид на Волгу в этом месте открывается замечательный — здесь могла бы получиться неплохая пешеходная зона.

Справка «СЧ»

В Чебоксарах с 2017 по 2023 годы снесено 954 металлических гаража, размещенных без разрешений. В сентябре 2023 года постановлением администрации города Чебоксары принят новый порядок действий в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения некапитальных строений, сооружений.

Документ предусматривает следующий алгоритм:

1. Выявление объекта и составление акта.

2. Размещение требования о сносе на объекте (если владелец неизвестен), внесение сведений в реестр на сайте города и направление запроса в МВД. Если владелец объекта установлен — вручение требования либо отправка почтой.

3. По истечении установленного срока производится проверка исполнения требования, готовится проект постановления администрации города о демонтаже, вывозе и временном хранении.

В первом полугодии управы районов города провели инвентаризацию некапитальных объектов (металлических гаражей, киосков, навесов и т.п.) на муниципальных землях и выявили 595 новых незаконных объектов. С января по июнь демонтировано 259 объектов. Снос остальных 336 запланирован до конца этого года.