Контактные линзы позволяют сделать зрение ясным и четким. А могут и навредить

Правильно носите — глазки берегите

В круглосуточный кабинет неотложной помощи Республиканской клинической офтальмологической больницы обратилась 16-летняя девушка. Она жаловалась на ухудшение зрения, покраснение и боли в левом глазу на фоне ношения контактных линз. После осмотра был поставлен диагноз «язва роговицы». Это опасное заболевание, которое может вызвать серьезные осложнения. Девушку госпитализировали.

«Пациентке было назначено консервативное лечение, проведено оперативное вмешательство. Отмечена положительная динамика. На момент поступления зрение составляло лишь 5%. На фоне лечения специалистам удалось добиться улучшения до 40%. Сейчас пациентка находится на амбулаторном лечении и продолжает наблюдаться у специалистов Республиканской клинической офтальмологической больницы», — рассказал врач-офтальмолог, заведующий детским офтальмологическим отделением Вадим Степанов.

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Как пользоваться контактными линзами