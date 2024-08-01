ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«Президент Владимир Путин увеличил единовременную выплату участникам специальной военной операции в два раза, теперь она составит 400 тысяч рублей. Глава государства также рекомендовал субъектам выплачивать не менее 400 тысяч рублей военнослужащим, заключившим контракт с 1 августа по 31 декабря текущего года, из регионального бюджета. Считаю, что это очень хорошая поддержка для тех, кто добровольно принимает решение встать на защиту Отечества, бороться с нацизмом. В Чувашии количество таких военнослужащих растет. И мы должны поддержать каждого бойца. В соответствии с рекомендациями Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ в самое ближайшее время примем соответствующее решение. В Чувашской Республике региональная единовременная денежная выплата участникам СВО, заключившим контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года, составит 500 тысяч рублей».