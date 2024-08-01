Корпорация «МСП» оценила финансовую устойчивость Гарантийного фонда Чувашии

Финансовая устойчивость Гарантийного фонда Чувашии оценивается на относительно высоком уровне, операционная деятельность признана максимально эффективной.

Такую оценку дает сводный рэнкинг региональных гарантийных организаций за 2023 год, который опубликовало АО «Корпорация «МСП» (федеральная корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства). Оценивались достаточность капитала, ликвидность, уровень риска, сумма и количество выданных за последний год поручительств и гарантий. По показателю «Эффективность» РГО Чувашии на пятой позиции по стране. Показатель «Финансовая устойчивость» позволил фонду занять 13 строчку.

В 2023 году под поручительство республиканского Гарантийного фонда бизнес региона привлек на реализацию своих проектов более 5,1 млрд рублей, сообщает Министерство экономического развития и имущественных отношений.