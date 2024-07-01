Школьница из Чебоксар проводит каникулы в детском лагере в Северной Корее

Синий галстук и лента-триколор

Восьмиклассница чебоксарской гимназии № 5 Карина Николаева эти каникулы запомнит надолго — вместе с большой группой российских школьников она отправилась в Северную Корею, в детский международный лагерь «Сондовон».

Чтобы попасть в этот лагерь, надо было поучаствовать в конкурсе «Первые едут в «Сондовон»: подать заявку, прикрепить к ней эссе и записать видеоролик с ответом на вопрос «Почему именно я должен победить?»

Заявки на поездку в КНДР подали более трех с половиной тысяч ребят. 14-летняя Карина подключилась к конкурсу за два дня до его окончания. «Мечтаю стать дипломатом, поэтому поездка в «Сондовон» — моя путевка в будущее и возможность наладить отношения с корейскими сверстниками», — рассказала она в своем конкурсном видеоролике. Аргументы эти жюри убедили — Карина Николаева оказалась седьмой в списке лучших конкурсантов.

В начале этой недели 250 школьников со всей России вылетели из Владивостока в КНДР. В Пхеньяне ребятам выдали синие галстуки и ленточки в виде российского триколора, пишет «Российская газета». А 24 июля состоялась церемония открытия международной смены в «Сондовоне» с приветствием лидеров Социалистического союза патриотической молодежи КНДР и выступлением духового оркестра школьников.

Во время смены (продлится она до 2 августа) наши ребята вместе с корейскими сверстниками организуют «День России» и «День Кореи», устроят спортивные соревнования и творческие конкурсы, посетят достопримечательности страны, познакомятся с обычаями, историей и культурой Северной Кореи. А еще юным гостям из России предложат прокатиться на парусниках и по канатной дороге в Масикренском горнолыжном комплексе.