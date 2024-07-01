Коренные народы, объединяйтесь!

Участники проекта «Вышитая карта России» из Чувашии запустили флешмоб «Мои корни». Организаторы акции призывают поделиться фотографией с этническим орнаментом в социальной сети ВКонтакте и разместить пост с хештегом #МоиКорни. Флешмоб продлится до 9 августа, когда отмечается Международный день коренных народов мира. В нашей стране в их число официально входит 47 народов: от абазинцев до юкагиров. Во всем культурном богатстве и разнообразии они представлены на Вышитой карте России. «Мы просили мастеров использовать орнаменты и техники вышивки, свойственные локальным территориям. Благодаря этому видно, какую огромную часть России осваивали народы, которые мы сегодня называем коренными и малочисленными», — отмечает министр культуры Чувашии Светлана Каликова.
Опубликовано: 24 июля 2024 г.
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