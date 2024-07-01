Второй год получатели социальных услуг Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения принимают участие во Всероссийском социальном проекте «Живые танцы».
«Поняла, что пенсионный возраст — это не страшно. Расширился круг общения. Появилась уверенность. И можно продолжать взаимодействовать со своим телом и душой», — так отзывается о проекте его новая участница Елена Анатольевна.
«Живые танцы» реализуются при поддержке Фонда президентских грантов. Эта практика основана на системе Rio Abierto (в переводе с испанского — Открытая река) и направлена на оздоровление старшей группы населения. Занятия включают в себя движения, растяжки, коррекционные упражнения, расслабление, медитации. Практику можно отнести к танцевально-двигательной терапии, очень полезной для здоровья пожилых людей.
Специалисты также отмечают социальную значимость методики — занятия помогают людям в возрасте вести активный образ жизни. «Живые танцы» организованы во многих городах России. К бесплатным онлайн-занятиям также можно присоединиться по ссылке на сайте живыетанцы.рф.
Движение на пенсии
Второй год получатели социальных услуг Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения принимают участие во Всероссийском социальном проекте «Живые танцы».