Движение на пенсии

Второй год получатели социальных услуг Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения принимают участие во Всероссийском социальном проекте «Живые танцы».

«Поняла, что пенсионный возраст — это не страшно. Расширился круг общения. Появилась уверенность. И можно продолжать взаимодействовать со своим телом и душой», — так отзывается о проекте его новая участница Елена Анатольевна.

«Живые танцы» реализуются при поддержке Фонда президентских грантов. Эта практика основана на системе Rio Abierto (в переводе с испанского — Открытая река) и направлена на оздоровление старшей группы населения. Занятия включают в себя движения, растяжки, коррекционные упражнения, расслабление, медитации. Практику можно отнести к танцевально-двигательной терапии, очень полезной для здоровья пожилых людей.

Специалисты также отмечают социальную значимость методики — занятия помогают людям в возрасте вести активный образ жизни. «Живые танцы» организованы во многих городах России. К бесплатным онлайн-занятиям также можно присоединиться по ссылке на сайте живыетанцы.рф.