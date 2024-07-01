В Чувашии хирурги проводят операции на позвоночнике малоинвазивным методом

С плюсами для пациента

Врачи нейрохирургического отделения Республиканской клинической больницы внедрили методику, при которой операции на позвоночнике стали малоинвазивными и менее травматичными.

В числе преимуществ такого хирургического вмешательства — ранняя активизация пациента и сведение к минимуму негативных последствий. Речь идет о парамедианном межмышечном доступе к позвоночнику. На данный момент проведено более десяти операций. «Пациенты легче переносят это воздействие, быстрее восстанавливаются в послеоперационном периоде и раньше встают на ноги, что позволяет значительно снизить количество осложнений, в том числе и тромбоэмболических», — подчеркивает главный внештатный специалист-нейрохирург Минздрава Чувашии, заведующий нейрохирургическим отделением Павел Святочевский. Медики Республиканской клинической больницы планируют и далее развивать малоинвазивные операции на позвоночнике с использованием новых высокоточных методик.

Современное оборудование и мастерство нейрохирургов поставят на ноги даже сложного пациента. Фото cap.ru