От Ромео Монтекки до Остапа Бендера

Константина Живулина хорошо знают в республике и за ее пределами

Если в тебе разглядел талант такой мэтр вокального искусства, как народный артист России и Чувашии, профессор Анатолий Канюка, значит, большое музыкальное будущее не за горами. Пусть даже сам этого не осознаешь и на полном серьезе готовишься стать маляром-штукатуром. «Что с меня было взять? — вспоминает солист ансамбля «Сеспель» Чувашской государственной филармонии Константин Живулин. — Обычный парень в спортивном костюме, с дипломом Чебоксарского профессионального училища № 4 по специальности «мастер общестроительных работ» и гитарой наперевес…»

Впрочем, решение поступать на музыкально-педагогический факультет Чувашского педагогического университета имени И.Я. Яковлева было не таким уж и спонтанным. Мальчика с детства влекло в мир творчества. Шумные подъездные вечеринки, где всем двором «горланили» песни Виктора Цоя, а Костя был душой компании, стали для него первым опытом публичных выступлений. Когда же старший брат Вася показал ему несколько аккордов и приемов игры на гитаре, будущий артист начал подбирать по слуху понравившиеся мелодии и даже завел специальную тетрадь, куда записывал тексты. А поскольку число любимых хитов росло с каждым днем, очень скоро она превратилась в целый рукописный песенник.

Привлекательность, непосредственность, харизма, легкость на подъем, внутренняя свобода, способность производить впечатление и держать марку — все это очень помогло солисту при работе над образом Остапа Бендера в мюзикле «Двенадцать стульев». Спектакль выдержал около четырех десятков аншлагов и был показан в Казани на сцене Татарского академического театра имени Г. Камала. Кстати, мюзикловый Остап существенно отличается от экранного, о чем в один голос твердят зрители. В воплощении Андрея Миронова и Арчила Гомиашвили в фильмах Марка Захарова и Леонида Гайдая это, скорее, мошенник и плут, движимый жаждой наживы, для которого деньги на первом месте. А вот Константин Живулин разглядел в персонаже романтика, хоть и не лишенного духа авантюризма, и добавил в портрет нежную лирическую краску, отчего тот обрел новую тональность, оттенок, интонацию.

К примеру, в спектакле заметно «высветилась» линия личных взаимоотношений героя с противоположным полом. Мадам Грицацуева, Эллочка-людоедка и Фима Собак попадают под влияние его чар не потому, что он умеет «заговаривать зубы» и нажимать на нужные рычаги, а из-за его тонкой натуры, мягкого человеческого обаяния, теплоты и жизнелюбия. Он не боится «подпускать» к себе, быть искренним, обнажать потаенные струны души, и это оказывает магическое воздействие и на публику, и на партнеров по сцене.

Да и Анатолий Романович не раз говорил студенту: «Ты — настоящий тенор». И речь тут не только о тембре голоса, но и об артистической природе певца, ведь именно тенорам чаще всего поручают партии героев-любовников — достаточно вспомнить Альфреда («Травиата») и Каварадосси («Флория Тоска»), Германа («Пиковая дама») и Ленского («Евгений Онегин»). И хотя Константин Живулин — не оперный, а эстрадный вокалист, формула работает. Яркое тому подтверждение — роль Ромео в мюзикле «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви», получившем премию «Общественное признание» в номинации «Лучший молодежный проект-2009». Его премьера стала крупным событием в культурной жизни республики и подарила Косте, тогда еще студенту университета, заветную путевку на большую сцену.

После плодотворного концертного сезона в Чувашском академическом ансамбле песни и танца артиста пригласили в филармоническую программу «Золотые хиты мюзиклов», а затем — в ансамбль «Сеспель». Этот квинтет берет начало с 1968 года и слывет первым профессиональным эстрадным коллективом в Чувашии, нередко представляя республику в Москве. Например, совсем недавно он пел на Всечувашском празднике Акатуй и дал два сольных концерта на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия».

А в нынешнем году о молодом певце из Чувашии, обладающем выразительным голосом и яркой сценической внешностью, узнали в стране. Песня «Сибирские морозы», исполненная им на Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда» в эфире одноименного телеканала, прозвучала настоящей балладой о тяготах разлуки с любимой, пронзительной, трепетной, полной страсти и романтической неги.

О личном

Многие популярные певцы часто рассказывают о том, как однажды родители привели их в театр или на концерт, где и произошло чудо знакомства со сценой. Но у Константина Живулина все было иначе. Первое музыкальное впечатление ему подарил отец — профессиональный парашютист и летчик. В его аэроклубе постоянно устраивали вечера встреч, и мальчик очень любил на них бывать, проникаясь атмосферой живого и непринужденного творческого общения. «На одной из таких посиделок папа взял в руки гитару и спел песню Юрия Визбора «Милая моя, солнышко лесное», — рассказывает артист. — Голос был негромкий, проникновенный, и это настолько меня тронуло, что я подумал: «Хочу так же! Дарить людям радость и наполнять музыкой сердца…»

Константин Живулин — лауреат международных конкурсов «START UP» (Москва, 2011) и «Национальное достояние» (Чебоксары, 2014), артиста также знают как ведущего праздников и корпоративов. Однако самой интересной частью творческого процесса для него всегда были репетиции. «Ты словно наблюдаешь за собой со стороны, превращаясь в совершенно другого человека, — говорит солист. — Есть тут какая-то магия, которую не передать словами». Фото с сайта Чувашской государственной филармонии