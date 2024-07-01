Проезд под камерами

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На перекрестке Президентского бульвара и улицы Дзержинского в Чебоксарах установлен «умный светофор». Новое устройство автоматически изменяет режим работы регулировщика в зависимости от интенсивности движения.

«Этот участок дороги очень оживленный, и раньше здесь возникали пробки. Сейчас в период отпусков и каникул интенсивность движения не такая высокая. В полную силу «умный светофор» заработает по своему непосредственному функционалу с сентября», — прокомментировал руководитель Минтранса Чувашии Максим Петров.

Работа проведена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который предусматривает внедрение интеллектуальной транспортной системы. Сюда же относится и модернизация 20 светофорных объектов в Московском и Ленинском районах города: они оснащены 16 камерами телеобзора и 48 детекторами транспорта.

«Умный светофор» должен разгрузить проблемный участок на Президентском бульваре. Фото cap.ru

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Публикуется в рамках проекта «Стратегия роста», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии
Опубликовано: 11 июля 2024 г.


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