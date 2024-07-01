В ФОЦ «Росинка» будут новый корпус и новый бассейн

Автор: Владимир ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом Глава Чувашии сообщил на закрытии второй смены «Губернаторского лагеря». В этом году он впервые организован на базе физкультурно-оздоровительного центра «Росинка».

Олег Николаев рассказал, что здесь будут построены новый спальный корпус и столовая, а также ФОК с бассейном для всех жителей, а не только для отдыхающих. «Модернизация даст возможность проводить полноценные спортивные сборы. Продолжит развиваться спортивная инфраструктура — расширим перечень видов спорта, по которым здесь можно было бы оттачивать свое мастерство», — сказал он. И это при том, что что в центре уже есть бассейн, стадион, «умные тренажеры» и другие современные объекты.

ФОЦ «Росинка» стал вторым в Чувашии, работающим по стандартам «Артека». В 2024 году проект охватит более 1800 детей из Чувашии и других регионов. В течение трех смен ребята будут заниматься парусным спортом, спортивным туризмом, фиджитал-спортом, осваивать информационные технологии…

Опубликовано: 10 июля 2024 г.


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