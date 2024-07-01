АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Госдумы России:

«Напомню, что в Чувашии масштабно модернизируются школы. 111 школ с износом более 50% вошли в программу 2021-2024 гг. Но есть школы, которые не вошли в программу, так как в свое время ремонт в них проводился силами муниципалитетов. Здания в хорошем состоянии, но на территории, конечно, ресурсов не хватало. 11 крупных школ Чебоксар мечтали о новых спортплощадках, резиновых беговых дорожках, свежем асфальтовом покрытии. Каждой школе требовалось около 40 млн рублей на территорию. Этот вопрос стоял со времени моей работы министром образования. И в этом году, к 555-летию Чебоксар, такая программа заработала. Глава Чувашии Олег Николаев поддержал — из республиканского бюджета выделено более 440 млн рублей, город Чебоксары обеспечил софинансирование. И работа началась. Сейчас ремонт территорий проходит в школах №№ 2, 22, 40, 42 (два корпуса), 47, 48, 53, 55, 59, 61. Вопрос держу на личном контроле».