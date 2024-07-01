Есть такая профессия — энергетик

Многие отрасли экономики сегодня столкнулись с проблемой нехватки квалифицированных кадров. Энергетика — не исключение. Можно рассуждать о так называемой демографической яме начала 90-х годов прошлого века, которая аукнулась сокращением населения в наши дни, приводить другие объективные причины, но от этого не легче — проблему нужно решать, в том числе и собственными силами. Как выходят из ситуации энергетики — об этом беседуем с начальником управления по работе с персоналом филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» Еленой Юлиной.

— Средний возраст нашего персонала сегодня составляет 47 лет, — отметила Елена Станиславовна. — Вроде бы не так много, но настораживает то, что этот возраст с каждым годом увеличивается. Свои надежды связываем с молодежью — квалифицированной, активной… В первую очередь не хватает представителей рабочих профессий — электромонтеров, слесарей, машинистов, без которых обеспечение надежности энергоснабжения потребителей немыслимо. Поэтому стараемся готовить специалистов на перспективу. Налажено тесное взаимодействие с образовательными учреждениями — заключены соглашения с учебными заведениями как высшего, так и среднего профессионального образования. За последние годы десятки студентов прошли у нас практику. Для скорейшей адаптации будущих специалистов действует эффективная программа наставничества.

Более того, присматриваемся к перспективной молодежи уже со школьной скамьи — реализуем концепцию непрерывного образования «школа — суз — компания». В целях повышения привлекательности профессии электроэнергетика, повышения интереса к компании в районных школах Чувашской Республики в учебном периоде 2023/2024 гг. был реализован пилотный проект по ранней профессиональной ориентации школьников «Энергокружок». В течение полугода девятиклассники двух школ пос. Кугеси и города Канаша посещали дополнительные занятия по физике, где их обучали по специальной программе, разработанной специалистами Национального исследовательского университета «МЭИ».

— Как стимулируете их глубже изучать, скажем, ту же физику, к которой в последние годы у школьников, мягко говоря, интерес не очень большой?

— Ребята, показавшие наилучшие результаты по итогам прохождения тестирования, примут участие в Энергетической проектной смене во Всероссийском детском центре «Орленок» в лагере «Звездный» — за счет энергокомпании. Уверена, им понравится. Лучшие ученики также будут приглашены на молодежный форум Российской энергетической недели, которая в этом году пройдет в Москве в конце сентября. И, главное, учащиеся, которые прошли обучение в энергокружках, при поступлении по нашему направлению деятельности будут зачислены в приоритетном порядке в колледжи и техникумы, с которыми у нас заключены соглашения. Кроме того, ребятам ежемесячно выплачивается стипендия.

Ежегодно проводится Всероссийская олимпиада школьников Группы компаний «Россети», которая включена в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов. Учащиеся школ состязаются по трем предметам — информатике, физике и математике. По итогам победители получают классные призы, могут принять участие в корпоративных проектных сменах во Всероссийском детском центре «Орленок» или на базе Университетской гимназии МГУ имени М.В. Ломоносова, возможность реализовать интереснейшие проекты с опытными наставниками, а также дополнительные баллы на экзаменах в вуз по профильным направлениям подготовки, возможность поступления в вуз по целевому набору и шанс получить работу в одной из крупнейших энергетических компаний Группы «Россети».

Наши ребята тоже принимают в ней активное участие — радуют успехами. Михаил Мишин из Новочебоксарска, один из победителей олимпиады этого года, будет обучаться в гимназии при МГУ имени М.В. Ломоносова, где организована корпоративная проектная смена.

— А уроки электробезопасности с учениками младших классов в школах? Помимо азов безопасного обращения с электричеством, они узнают о профессии энергетика…

— Не только в школах — подобные занятия проводим и в детских садах. Мы как-то подсчитывали: с 2006 года эти уроки прошли более 25 тыс. детей. Безусловно, эта работа в том числе направлена и на профориентацию детей. Дни открытых дверей для школьников и студентов, встречи с нашими специалистами, ярмарки вакансий — возможностей узнать о нашей профессии, познакомиться с деятельностью нашего филиала и его подразделений множество.

Предприятие формирует условия для того, чтобы будущие специалисты, которые уже выбрали для себя направление развития, могли еще в процессе обучения проявить себя и получить поддержку для реализации своих идей. Совместно с сузами сегодня рассматриваем возможность индивидуального обучения студентов, чтобы они уже на 2-3 курсах часть программы обучения смогли проходить не в аудиториях, а на производстве — у нас в производственных отделениях. Связав таким образом теорию с практикой, уже во время учебы будут получать заработную плату.

— А еще я наслышан про ваши студенческие отряды…

— Еще один наш проект, возрождающий традиции трудового воспитания молодежи. И в этом году в летний сезон бойцами студотряда «Энергетик» стали 15 юношей и девушек, обучающихся по энергетическому направлению. Работают у нас — присматриваются, и после получения диплома многие бывшие студотрядовцы возвращаются к нам — уже на постоянную работу. К примеру, ведущий инженер службы технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства Ксения Туктарева пришла к нам в «Чувашэнерго» после участия в студенческом отряде.

— Важно не только выучить, но и удержать перспективных специалистов. Какие меры принимаете для мотивации сотрудников?

— С этого года для работников, впервые трудоустраивающихся в компанию, предусмотрена единовременная выплата — хорошее подспорье для вчерашнего студента. Кроме того, стоит отметить, что в филиале «Чувашэнерго» действует коллективный договор, закрепляющий основные принципы социального партнерства и регулирующий порядок предоставления льгот и компенсаций для сотрудников компании. Молодым семьям с детьми компенсируем затраты на содержание детей, посещающих детские дошкольные учреждения. Конкурсы и подарки для детей сотрудников, экскурсии для знакомства с профессиями, школьные наборы первоклассникам к 1 сентября и т.д. — дети сотрудников тоже не обделены вниманием. Производится компенсация стоимости санаторно-курортных путевок для работников и их детей. Наш коллективный договор, кстати, ежегодно признается одним из лучших в отрасли энергетики. Не забываем и своих ветеранов, которые получают прибавку к основной пенсии по программе негосударственного пенсионного обеспечения.

Также в компании действует программа добровольного медицинского страхования, участники которой получают бесплатное лечение, включая дорогостоящую стоматологию. С приходом к нам на работу молодые люди, уверена, оценят и возможности карьерного роста. В компании уделяется большое внимание поддержанию высокого уровня компетенций сотрудников. До конца текущего года 97% наших работников пройдут подготовку и повышение квалификации на базе Чувашского учебного комбината. По узким специальностям сотрудников направляем на обучение в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород.

Сотрудники, проявившие себя добросовестной работой, активностью в общественной жизни коллектива, включаются в кадровый резерв предприятия. Они имеют приоритет при назначении на вышестоящие должности. Важно понимать, что в отрасли электроэнергетики невозможно вырасти по карьерной лестнице, не пройдя все этапы профессионального развития.

Энергетики приглашают молодых людей влиться в свой дружный коллектив.