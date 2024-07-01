Стихия задала работы пожарным

В воскресенье в Алатырском округе вспыхнули три лесных пожара. Спровоцировали их прошедшие накануне грозы. Возгорания были обнаружены по камерам дистанционного мониторинга «Лесохранитель» в диспетчерской службе «Лесная охрана» Минприроды Чувашии. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Чувашии, два огненных ЧП случились на территории заповедника «Присурский», и еще один пожар начался в пределах 42 квартала Безднинского участкового лесничества и был ликвидирован в первые же сутки. Что качается пожаров в «Присурском», то они локализованы на общей площади 6,5 га, для защиты от огня соседних участков оборудованы дополнительные минерализованные полосы. Угрозы населенным пунктам нет. Кстати, оперативная группа добровольной пожарной команды заповедника «Присурский», активно участвовавшая в ликвидации лесных пожаров, несколькими днями ранее потушила загоревшуюся баню в поселке Атрать.