Поздравление Главы Чувашии Олега Николаева с Днем Семьи, Любви и Верности

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые жители Чувашской Республики!

Искренне поздравляю Вас Днем Семьи, Любви и Верности.

Семья — это основа общества, в кругу родных и близких мы находим поддержку, любовь и понимание. Не зря говорят, что дерево держится корнями, а человек семьей. Становление семьи и укрепление семейных уз – это большой совместный труд и огромная ответственность.

В Чувашии уделяется большое внимание формированию основ семейных ценностей, обеспечению социальной защищенности семей с детьми. Государственная политика направленна на укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации, что способствует росту количества многодетных семей – их сегодня более 18 тысяч. С 2020 года региональная система поддержки семей с детьми дополнилась 17 новыми мерами.

Семьи бойцов и ветеранов СВО – в зоне особого внимания Правительства страны и Чувашской республики. Мы делаем все возможное, чтобы они ощущали нашу заботу и участие. Реализуемый в Чувашии Комплексный план мероприятий по поддержке участников СВО и членов их семей включает не только меры социальной защиты, медико-психологическую реабилитацию, но и социализацию, а также помощь в переподготовке и устройстве на работу.

Чувашия всегда славилась своими крепкими семьями. В 2024 году 50 лет семейной жизни отметят более 700 пар, более 240 пар – 55 лет, 102 пары — 60 лет, 34 пары – 65 лет, 2 пары – 70 лет. Честь и хвала юбилярам. Они своим примером демонстрируют верховенство любви и доброты, уважения друг друга, являются образцом для своих детей и внуков.

В этот прекрасный июльский день желаю вашим семьям добра, благополучия и счастья. Берегите и храните семейные традиции. Пусть в ваших домах всегда звучит детский смех и живет радость!

Опубликовано: 8 июля 2024 г.


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