Должники увязли в «Паутине»

У Госавтоинспекции все больше возможностей отследить штрафников.

Сведения об автовладельцах, имеющих различные задолженности перед государством, занесены в автоматизированную поисковую систему «Паутина».

Благодаря программе командир взвода Отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Чебоксары Сергей Степанов засек перемещение одной такой «проблемной» иномарки. Полицейский передал информацию о возможном маршруте водителя «БМВ» экипажу ДПС — машину остановили на проспекте Тракторостроителей. За собственником авто оказалось 126 неоплаченных штрафов почти на один миллион рублей. Судебные приставы арестовали иномарку и отправили на специализированную стоянку. Там же оказался и «Шевроле», выявленный экипажем Госавтоинспекции на улице М. Павлова благодаря бдительности помощника дежурного Центра управления нарядами столичного УМВД Виталия Ведянова и возможностям «Паутины». Таким образом,30-летний водитель с долгом в полмиллиона рублей, который образовался из-за накопленных штрафов, поплатился за привычку увиливать от обязательств.

Всего за три дня операции «Должник» в отношении таких нарушителей было составлено 245 протоколов. Половина из этих дел уже рассмотрена судами: 65 штрафников отправлены под административный арест, 35 — «заработали» повторный штраф, а двоих обязали потрудиться в пользу государства.

МВД по Чувашии напоминает, что сведения, к примеру, о штрафах по линии Госавтоинспекции можно получить через интернет-сайт службы, а также на портале госуслуг. Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.