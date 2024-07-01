Театральный фестиваль на музейной поляне

…Спектакль под открытым небом приближался к трагической кульминации. На сцену на лужайке вышел главный шайтан и, воздев руки, стал грозить жителям Земли карами небесными. Тут налетел ветер, начался настоящий, незапланированный постановщиком дождь, а вместе с ним — битва темных сил с силами добра. Но зрители продолжали смотреть спектакль, кто под зонтом, а многие и без него. А потом долго аплодировали, стоя под дождем, подходили к Наталии Сергеевой, режиссеру Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова, поздравляли ее и артистов с прекрасным спектаклем.

Постановка нашего театра «Раб дьявола» (Шайтан чури) была показана на прошедшем в Суздале Первом летнем фестивале национальных театров России. Играли спектакль в Музее деревянного зодчества, на фоне живописной природы и древних церквей и построек. Спектакли в этот день также представили Мордовский национальный театр («Традиции предков») и Национальный драматический театр имени Б. Басангова из Калмыкии («Кровавый трон»). А под занавес фестиваля Александринский театр показал в суздальском Кремле премьеру специальной версии спектакля для открытых пространств Валерия Фокина «Блаженная Ксения. История любви».

А после спектаклей — серьезный разговор. Проблемы и перспективы национального театрального искусства обсуждали на втором конгрессе национальных театров России. Участниками дискуссии стали художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, директор Александринки Сергей Емельянов, губернатор Владимирской области Александр Авдеев и более 50 художественных руководителей национальных театров. Чувашию на конгрессе представляли директор Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова Елена Николаева и директор Чувашского кукольного театра Елизавета Абрамова.

Поднимались вопросы нехватки кадров, сохранения и популяризации национальных языков, обсуждалась тема баланса традиций и инноваций в национальных театрах.«Преемственность традиций — великая основа развития искусства, сохранения и преумножения культуры, — подчеркнул Валерий Фокин. — Для Ассоциации национальных театров России, в которую входит 41 творческий коллектив, проведение фестиваля и конгресса — значимое продвижение в деле создания единого культурного пространства, сохранения многообразия и развития национального театрального искусства».

Иван Миролюбов

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ДОСЛОВНО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА, директор Чувашского драмтеатра имени К.В. Иванова: «Конгресс — это и обмен опытом, и поднятие актуальных вопросов, и возможность выработать верный вектор движения. Мы все понимаем, что в основе любого национального театра, конечно, лежит русская театральная школа, но наша задача сегодня — это не только сохранение традиций, а интеграция современного контекста, новых технологий. На пленарном заседании было отмечено, что сохранение и популяризация национального языка — это один из самых важных векторов движения. И именно в корнях наших национальных традиций кроется новый путь развития. И чем глубже мы копаем, тем ближе мы к тому, чтобы раскрыть свой культурный код».