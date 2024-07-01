Превзошли конкурентов в гонке на выбывание

От старта к старту велогонщики из Чувашии демонстрируют великолепную физическую подготовку, которая помогает добиваться отличных результатов. На сей раз представители нашей республики собрали россыпь наград на первенстве России по маунтинбайку в дисциплине «гонка с выбыванием». Соревнования завершились в Слюдоруднике Челябинской области.

За победу в престижных состязаниях боролись порядка 120 спортсменов. По итогам жарких баталий на тяжелой трассе представительницы Чувашии в возрастной группе 13-14 лет завоевали две медали — «золото» взяла Евгения Адушева, а «бронзу» — Елизавета Кубонина, сообщили в Минспорте республики. В аналогичной категории среди юношей первое место занял Иван Кузьмин.

Среди представительниц прекрасного пола в возрасте 15-16 лет продолжает блестяще выступать Элина Семенова — на ее счету очередная золотая награда. В этой же возрастной группе среди юношей «бронзу» в копилку сборной Чувашии принес Михаил Евсюков.