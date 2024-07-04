Сеть LTE накрыла чувашское село, куда «пришло счастье»

Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске нового телеком-оборудования в Аликовском муниципальном округе. Высокоскоростной мобильный интернет появился в селе Раскильдино, имеющем интересную историю возникновения.

По преданиям, село Раскильдино образовалось почти 400 лет тому назад. Его историческое название – Ураскильдино – состоит из двух частей. Первая часть «ураз» из тюркского языка и означает «счастье», вторая часть «кильда» – от чувашского слова «килче», то есть «пришло». Название села можно перевести как «пришло счастье». Сейчас село известно местной достопримечательностью и памятником архитектуры – Рождественской церковью 1902 года постройки.

Специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование в селе Раскильдино. В результате проведенных технических работ скорости мобильного интернета там выросли до 50 Мбит/с. Благодаря этому сельчане и путешественники могут выкладывать фотографии живописных мест сразу в социальные сети, на комфортных скоростях общаться с друзьями по видеосвязи, быстро искать информацию в интернете, грузить «тяжелый» контент.

«Качественная связь помогает сделать жизнь за городом комфортнее, позволяет развивать туризм и предпринимательство в сельской местности. Высокие скорости мобильного интернета – это доступ к современным экосистемным сервисам: от мобильного банка до онлайн-кинотеатра. Мы продолжаем развивать свою сеть не только в городах, но и в малых населённых пунктах республики», — рассказал директор МТС в Чувашии Алексей Сенкевич.