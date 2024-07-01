И тротуары, и школьный стадион

КОЗЛОВСКИЙ ОКРУГ. Юные жители улиц Ленина и Молодежной станции Тюрлема, что недалеко от Козловки, с нетерпением ждут открытия детского городка.

Строители установили горки, качели, тренажеры, теперь засыпают площадку галькой. За тем, как идут работы, присматривает местная администрация. На днях здесь провел выездное совещание заместитель главы округа — начальник управления по благоустройству и развитию территорий Павел Чапурин.

Также чиновник осмотрел строительство пешеходных зон по улицам Шоссейной, Ленкина и К. Маркса в Козловке. Рабочие укладывают основание под брусчатку. Этот объект стал победителем голосования по отбору общественных пространств для благоустройства.

Преображается и территория городской школы № 3. По словам Чапурина, установлены опоры освещения, бордюрные камни для тротуара. Начата подготовка к строительству беговых дорожек и спортивной зоны.

Напомним, с просьбой посодействовать в обновлении школьных площадок обратилась к руководству республики и полномочному представителю Президента в ПФО Игорю Комарову во время приема граждан директор образовательного учреждения Лариса Котля. Глава Чуваши Олег Николаев тогда заверил, что на благоустройство территории выделят 27,5 млн рублей. Работы идут полным ходом.

Завершается строительство детской площадки у станции Тюрлема в Козловке. Фото cap.ru