Главный выбор вдалеке от дома

В выходные в Чувашии голосовали за будущего Президента Ирана. Выборы прошли в одной из учебных аудиторий ЧувГУ. Как сообщили в пресс-службе вуза, участвовали в них 64 студента университета, являющихся гражданами Ирана.

Внеочередные выборы Президента Ирана стартовали 28 июня. Назначены были они в связи с гибелью 19 мая в авиакатастрофе Президента страны Эбрахима Раиси. И Чувашия стала одним из пяти регионов России, в которых проводили голосование.

Граждане Ирана, находящиеся в России, могут отдать свой голос на выборах Президента исламской республики в пунктах для голосования, которые открыты в пяти российских городах, сообщил накануне ТАСС иранский посол в Москве Казем Джалали. Проходил выборный процесс в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Чебоксарах и Астрахани (в последнем городе открылось сразу два избирательных участка).

Кстати В марте, во время выборов Президента России, в Иране также были открыты избирательные участки. Располагались они в пяти городах страны, и граждане РФ, находящиеся в Иране, могли сделать свой выбор 17 марта.

Голосование в Чебоксарах прошло при поддержке генерального консульства Ирана в Казани. Фото пресс-службы ЧувГУ