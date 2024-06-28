Навсегда в памяти и в сердцах

Его жизненный путь является примером для многих талантливых атлетов — Александр Трофимов оставил яркий след в истории республиканского самбо и дзюдо. Сейчас именем Александра Ивановича названа спортивная школа олимпийского резерва № 10. На прошлой неделе, 27 июня, здесь была открыта мемориальная доска в честь знаменитого сына Чувашской Республики, мастера спорта СССР международного класса по самбо, депутата Государственного Совета Чувашии третьего и четвертого созывов. Знаменательное событие прошло в 61-й день рождения прославленного спортсмена, организатора и авторитетного общественного деятеля.

К сожалению, уже более 15 лет Александра Ивановича нет с нами — он трагически погиб 14 сентября 2008 года в результате авиакатастрофы в Перми, унесшей жизни 88 человек. Тогда в одном самолете летели Герой России, генерал–полковник Геннадий Трошев, первый вице–президент федерации самбо России Владимир Погодин. Все вместе они направлялись в Краснокамск на всероссийский турнир по самбо…

Главное, что память о выдающемся спортсмене и человеке до сих пор жива в сердцах родных и близких, друзей и воспитанников спортшколы. Ведь судьба Александра Ивановича неразрывно связана с любимым залом, в котором он сделал первые шаги в самбо в 13-летнем возрасте. Вообще Трофимов приложил огромные усилия для популяризации и развития массового спорта в Чувашии, подготовки профессиональных спортсменов, пропаганды здорового образа жизни.

В торжественном митинге, приуроченном к открытию мемориальной доски в честь Александра Трофимова, вместе с большой и дружной семьей героя, а также почетными гостями приняли участие юные талантливые спортсмены. Кстати, право открыть памятную табличку было предоставлено кандидатам в мастера спорта России, призерам первенства России по самбо 2024 года Даниилу Абрамову и Алексею Андрееву.

Конечно, близкие Александра Трофимова продолжают бережно хранить память о главе семейства. «Очень приятно, что именно в день рождения Саши мы открываем мемориальную доску, которая увековечит память о заслугах Александра Ивановича и его большом вкладе в республиканский спорт. Я считаю, что мемориальная доска — самый лучший подарок, который мы можем сделать сегодня. Мы его помним, любим и гордимся», — сообщила супруга Трофимова Лидия.

По словам Лидии Александровны, Александр Иванович всех вокруг заряжал своей жизненной энергией. Он не любил сидеть на месте. «В выходные у нашей семьи была обязательная традиция — сходить в кино или летом съездить на природу. Мы очень часто выезжали на соревнования. Когда Александр Иванович боролся, мы постоянно ходили и болели, — сказала Лидия Трофимова. — Сын начал заниматься самбо в 10 лет, поддерживали и его. Дочь решили не отдавать в спорт, она посещала музыкальную школу. Александр Иванович также занимался теннисом и горными лыжами».

Кстати, сейчас внучки Александра Ивановича идут по стопам своего знаменитого дедушки и уже катаются на горных лыжах и играют в большой теннис. В свою очередь, сын Александра Ивановича Александр восемь лет занимался самбо и даже стал мастером спорта страны. Он очень хорошо помнит последнюю встречу с отцом. «Когда я его провожал на самолет, он мне сказал фразу, которую я с годами начинаю понимать: «Жизнь нужно прожить достойно, чтобы о тебе вспоминали», — подчеркнул Александр Трофимов-младший.

Дословно ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ, министр спорта Чувашии: «Сегодня воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 10 прославляют имя Александра Ивановича на всероссийских и международных соревнованиях, поднимаясь на пьедесталы почета. Александр Иванович был жизнелюбивым и активным человеком, вкладывался в развитие спорта в республике, воспитывал молодежь в патриотическом направлении. Молодые и юные спортсмены, приходящие на тренировку, будут видеть мемориальную доску. У них будет пример — к чему стремиться».

Юные самбисты еще стремятся к высотам, которых достиг Александр Трофимов.